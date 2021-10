La soirée cauchemardesque des supporters de l'Union Berlin à Rotterdam

#Infotweet Wir wissen um die schwierige Situation vor dem Gästeblock. Wir sind mit mehreren Leuten vor Ort und versuchen eine Lösung zu finden.#fcunion | #FEYFCU | #UECL — 1. FC Union Berlin ??? (@fcunion) October 21, 2021

Encore moins bien organisés qu'en FranceL'accueil des supporters de l'Union Berlin à Rotterdam pour le match de Ligue Europa Conférence ne pouvait pas plus mal se passer. En plus de la défaite de leur équipe (3-1), les fans qui ont fait le déplacement ont été pris à partie par les forces de l'ordre, causant plusieurs blessés. Si le contexte de ces affrontements entre supporters allemands et police néerlandaise reste flou, le résultat est net. Le groupe de supporters « Eiserne Hilfe » a publié sur Twitter des photos de personnes ouvertes à la tête et de cinq autres encore soignées à l'hôpital.Sur les 2500 supporters de l'Union attendus, plusieurs centaines n'ont pas eu accès à la tribune avant la mi-temps du match. En cause, un retard de certains cars causés par la tempête Aurore, mais aussi un personnel bien trop peu conséquent pour contrôler les passes sanitaires et les billets du match. Le groupe fait aussi état de lecteur de billet défectueux. Une situation que le porte-parole du club berlinois, Christian Arbeit, a lui-même constaté et commenté à la mi-temps.