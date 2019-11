La sœur de Jlloyd Samuel, mort en mai 2018, affirme qu'il est toujours en vie

AAF

Jlloyd Samuel est-il caché quelque part Michael Jackson et Tupac Shakur ?Footballeur trinidadien à la carrière modeste, formé à Aston Villa et passé par Bolton avant de s'exiler en Iran, Jlloyd Samuel est tragiquement décédé le 15 mai 2018 dans un accident de la route qui avait provoqué l'explosion de sa voiture . Enfin ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Depuis le décès de son frère, Leslie-Ann Samuel se bat contre vents et marées pour prouver que le corps identifié comme celui de son frère n'est pas le sien, et que Jlloyd est toujours en vie.Alors qu'une nouvelle enquête sur les circonstances de sa mort doit s'ouvrir ce jeudi, le combat de Leslie-Ann Samuel et de ses parents a repris de plus belle. Sa famille réclame depuis près d'un an de pouvoir conduire des tests ADN indépendants sur le corps , calciné et donc non identifiable, affirmant que ce n'était pas Jlloyd Samuel qui était au volant de la voiture accidentée. Sur ses réseaux sociaux ( @leslieann.uncensored , ou @leslieann.noncensurée en VF), à grands coups de posts énigmatiques jurant de rétablir la vérité et assurant qu'elle reverra son frère «» , Leslie-Ann Samuel va plus loin : pour elle, la vie de son frère était menacée, et sa mort aurait été simulée à l'initiative de son ex-compagne et mère de ses trois enfants Emma pour toucher l'argent de son assurance vie. Une ex-compagne qui, toujours selon la famille, refuserait que des tests ADN privés soient effectués.Un combat et des allégations qui n'ont, pour le moment, pas mené à grand-chose. Sur son compte Instagram, Leslie-Ann Samuel publiait elle-même une lettre du médecin légiste dans laquelle il expliquait que le corps de son frère avait été identifié grâce à ses relevés dentaires et qu'Emma avait donné son accord pour que la famille conduise des tests ADN. Dans les colonnes du Sun, le porte-parole de la police de Cheshire, explique qu'une plainte a été déposée par la famille pour contester l'enquête sur la mort de Jlloyd Samuel : «Allô, Netflix ? C'est pour une super idée de série.