La société Hawk-Eye s'excuse auprès de Sheffield et de la Premier League

Hawk-Eye statement on the goal line incident during Aston Villa v Sheffield match this evening. pic.twitter.com/I2u5lqKMqe — Hawk-Eye Innovations (@Hawkeye_view) June 17, 2020

Plutôt No-Eye pour le coup.Ce mercredi soir, la société Hawk-Eye a publié un communiqué d'excuse après le bug de la goal-line technology qui a injustement privé Sheffield d'un but contre Aston Villa., indique l'entreprise. À la 42minute, le coup franc d'Oliver Norwood est clairement arrêté par Ørjan Nyland à l'intérieur de son propre but. Pourtant, la montre de l'arbitre Michael Oliver n'a pas vibré., explique le communiqué.Sans cette erreur, Sheffield aurait pu l'emporter et atteindre la cinquième place du classement. Mais pas de quoi remettre en cause lapour Hawk-Eye :Qui a dit que la technologie déresponsabilisait les arbitres ?