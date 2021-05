La Sociedad et le Betis en Ligue Europa, Elche condamne Huesca

1

Rencontre sans le moindre enjeu, entre une formation d'Eibar déjà reléguée et un Barça assuré de la dernière marche du podium. Lionel Messi a d'ailleurs préféré rester à la maison, peut-être pour observer de loin la lutte entre le Real et l'Atlético pour le sacre. Sans la, lesont dû attendre un geste acrobatique de Griezmann pour l'emporter. Avant cela, les Catalans avaient peiné, et Neto s'était montré décisif à plusieurs reprises tout en voyant Oliveira envoyer sa reprise au-dessus à la tombée d'un coup franc (27).Dans les profondeurs du classement aussi la lutte faisait rage ce samedi après-midi, avec deux places à déterminer encore dans l'ascenseur vers l'échelon inférieur. Efficaces, les joueurs d'Elche ont réussi à sauter de l'appareil juste avant la fermeture des portes grâce à ce succès sur Bilbao. Un bon moment pour les quelques supporters présents au stade dessiné dès la demi-heure de jeu avec une percée de Milla pour Boye, venu ouvrir le score de près. Le suspense a ensuite plié bagage sur une belle frappe de l'entrée de la surface sous la barre signée GutiComment marquer un but sans cadrer la moindre frappe ? C'est l'énigme qu'ont longtemps tenté de résoudre les 22 joueurs de ce derby basque sans grande saveur. Alexander Isak a pourtant bien tenté de se démener sur le front de l'attaque, mais son centre a été intercepté in extremis (11) et sa frappe trop croisée alors qu'il était en position idéale (66). Heureusement pour la Sociedad, elle parvient à trouver la faille dans les ultimes minutes pour gagner sur le fil et conserver sa cinquième place synonyme de Ligue Europa grâce à un contre-son-camp du malheureux Pérez RuizDans tout multiplex, il faut un match fou et c'est le stade Balaídos qui en a été témoin. Mené de deux buts, le Betis de Nabil Fekir est parvenu à renverser la situation pour griller la politesse à Villarreal et s'inviter en Ligue Europa. Aspas sur penalty, puis Méndez d'un superbe enrouléavaient pourtant mis Vigo sur orbite. Lasévillane a ensuite été amorcée par Iglesias encore depuis le point de penalty, relayée par Nabil Fekir d'une merveille de coup francet conclue par Ruiz sur cornerDans tout multiplex, il faut un match où il ne se passe rien ou presque. Pour la plus grande tristesse de Huesca, condamné à descendre en raison du succès d'Elche. Dix-septièmes au coup d'envoi, les locaux ont pourtant essayé, mais Cillessen s'est notamment imposé sur une frappe puissante de Seoane (42). Triste fin de saison, pour les