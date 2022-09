La simulation totalement loufoque de Chicharito en MLS

What is going on here pic.twitter.com/zqBEV3WBmZ — ESPN FC (@ESPNFC) September 1, 2022

BG

Oh le geste technique à la Neymar.Pendant que le mercato se terminait ce jeudi soir dans la majorité des grands championnats européens, le football suivait son cours en MLS. Lors du match de qui opposait le LA Galaxy au Toronto FC (2-2), l’attaquant mexicain du Los Angeles Galaxy Chicharito a fait preuve d'inventivité. Mais l’homme aux douze buts en 25 matchs de championnat ne s’est malheureusement pas illustré pour un geste devant le but. Après avoir dangereusement (et délibérément) déséquilibré le milieu adverse Michael Bradley au moment de son saut, qui s’est relevé passablement énervé, un attroupement de joueurs s’est vite crée. Et c’est là que Javier Hernández a libéré toute sa créativité.À mi-chemin entre la technique de thanatose de l’opossum et un jeté de Triple H. Et tout cela sans écoper de carton jaune.Chapeau l'artiste.