La Sierra Leone s'accroche à la Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire (4-3-3) : B. Sangaré - Aurier, Bailly, Deli, Konan - I. Sangaré (H. Traoré, 73e), Seri, Kessié - Pépé, Haller (Kouamé, 73e), Zaha. Sélectionneur : Patrice Beaumelle.



Sierra Leone (4-4-2) : Mo. Kamara - Kakay, Bangura, Caulker, Wright - Bundu (A. Kamara, 75e), Quee, J. Kamara, Buya Turay (I. Kallon, 73e) - K. Kamara (Kaikai, 84e), Mu. Kamara. Sélectionneur : John Keister.

La Côte d'Ivoire a souffert, et la Côte d'Ivoire s'est prise les pieds dans le tapis dans les ultimes secondes de la partie contre la surprenante Sierra Leone.Dans le stade omnisports de Douala, les Éléphants ont démarré pied au plancher avec un penalty obtenu par Wilfried Zaha suite à une faute indiscutable d’Umaru Bangura. Mais en face d'eux, les Ivoiriens ont vu le héros Mohamed Kamara repousser la tentative de Franck Kessié (12). Touché par la grâce, le portier élu joueur du match face à l'Algérie n'a cependant pas pu conserver sa cage inviolée. Pourquoi ? Parce que Sébastien Haller avait à cœur de convertir l'offrande de Zaha, pour ouvrir le score. Grâce à l'actuel meilleur buteur de la Ligue des champions 2021-2022, les hommes de Patrice Beaumelle ont pris confiance. Sans un arrêt déterminant de Kamara devant Ghislain Konan (33), l'écart à la pause aurait d'ailleurs pu être plus conséquent. Dominée, la Sierra Leone est tout de même parvenue à se créer une occasion pour égaliser. Mais Mohamed Buya Turay a perdu son duel, face à Badra Sangaré (39).Souveraine, la Côte d'Ivoire a souhaité mettre rapidement fin au suspense via un coup franc de Nicolas Pépé de peu à côté de la lucarne (53). Mais dans la foulée, les Leone Stars ont mis les pendules à l'heure avec un but magnifique de Musa Kamara. En feu, la Sierra Leone a alors tenté de faire coup double, mais le tir de Buya Turay a terminé au-dessus (57). Très plaisante à voir, la rencontre a pris une nouvelle tournure avec la septième réalisation en sélection nationale de Nicolas Pépé d'une frappe enroulée du pied gauche. Devant au score, les Ivoiriens ont eu de nombreuses occasions pour conforter leur victoire. Mais par deux fois, Zaha a vu ses frappes sauvées par Mohamed Kamara (76) et Kei Kamara sur sa ligne (83). Dans les dernières secondes de la partie, Sangaré s'est blessé au genou sur une sortie en laissant à Alhadji Kamara l'opportunité d'égaliser dans le but vide. Avec ce deuxième match nul en deux matchs, les Sierra Léonais vont tenter de se qualifier face à la Guinée équatoriale lors de la dernière journée de ce groupe E.Pour la Côte d'Ivoire, il faudra dompter le champion en titre algérien pour s'assurer de voir les huitièmes de finale de la compétition...