La Serie A, reine des penaltys

142 - The penaltys conceded in the current Serie A so far, more than in any other whole top italian league campaign since Opta collected this kind of data (2005/06). VAR. — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 2, 2020

15 - #Lazio have taken 15 penaltys in the Serie A 2019/20, a record in a single top italian league campaign since Opta collects this kind of data (2004/05). Spot. #LazioFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 27, 2020

RL

Tout de suite moins efficace avec la VAR, ce fameuxLe point de penalty a déjà été désigné à 142 reprises en Serie A cette saison. Du jamais-vu à ce stade du championnat depuis qu'Opta répertorie ces statistiques (en 2005-2006), alors qu'il reste 92 matchs à disputer. Un penalty toutes les 182 minutes, soit quasiment tous les deux matchs. À titre comparatif, le coup de sifflet fatidique n'a retenti que 122 fois la saison dernière. Mais les arbitres espagnols ont quasiment autant de boulot cette saison avec 135 penaltys. En Ligue 1 (89), mais surtout en Premier League (74) et en Bundesliga (73), les défenses sont nettement moins maladroites.Ainsi, rien d’étonnant à constater que cinq des six équipes du « Big 6 » à avoir provoqué le plus de penaltys cette saison sont italiennes. Devant la Juve (10), la Sampdoria (10), Lecce (11) et Genoa (13) trône seule la Lazio (15). Cerise sur le gâteau, les coéquipiers de Ciro Immobile pourraient bien faire tomber un record vieux de 70 ans, en allant dépasser le Milan de 1950-1951 et ses 18 penaltys. Manchester United est le seul intrus de ce peloton de tête, avec 11 penaltys.Si avec ça, Immobile ne finit pas meilleur buteur.