La Serie A dévoile un protocole de reprise

Une reprise définie par sept hypothèses.Le Conseil de la Ligue italienne a communiqué ce mercredi le protocole défini par le comité scientifique et médical pour la reprise des championnats dans le pays.Alors que le Ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, a indiqué le 4 mai comme date d'une éventuelle autorisation de retour à l'entraînement pour les clubs professionnels, ce protocole s'articule autour de sept recommandations encore hypothétiques comme le détaille Sky Sport Italia 1) Une reprise des matchs ne pourra avoir lieu qu'un mois après la reprise de l'entraînement. La Serie A ne reprendrait donc pas avant début juin, voire plus probablement mi-juin.2) La reprise se ferait d'abord avec les demi-finales de Coupe d'Italie, puis avec les matchs de championnats.3) Chaque équipe reprendrait ses activités au sein de l'un des neuf centres d'entraînement identifiés comme les plus adaptés par la Ligue. L'intégralité des effectifs seraient testés avant leur arrivée et à leur départ.4) Par « intégralité de l'effectif » , le protocole entend un groupe très élargi : joueurs, staffs techniques et médicaux, kinés, intendants, dirigeants et toute personne accompagnant le groupe.5) La reprise se ferait en trois temps : Serie A d'abord, puis Serie B et enfin Serie C.6) Pour les stades, deux hypothèses restent à trancher : une reprise des matchs dans l'ensemble des stades (à huis-clos) du championnat, ou alors des matchs délocalisés pour les équipes du nord du pays.7) Le protocole pourrait être réadapté en fonction de la décision de l'UEFA le 23 avril sur les compétitions européennes.Le casse-tête est loin d'être terminé.