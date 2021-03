La Serbie s'impose sur le fil face à l'Azerbaïdjan

Azerbaïdjan (3-5-2) : Mehemmedeliyev - Guseynov, Medvedev, Badalov - Hüseynov, Makhmudov, Ibrahimli, Salahli (Khalilzada, 72e), Krivotsyuk - Nuriyev (Emreli, 69e puis Jafarguliyev, 79e), Gborbani (Sheydayev, 69e). Entraîneur : Gianni De Biasi.



Serbie : (3-5-2) : Rajković - Pavlović, Stefan Mitrović, Uroš Spajić - Kostić (Živković, 64e) , Nemanja Maksimović (Grujić, 64e), Gudelj, Milinković-Savić, Radonjić (Ristić, 86e) - Tadić (Jović, 75e), Aleksandar Mitrović (Vlahović, 86e). Entraîneur : Dragan Stojković

AB

Les Serbes toujours invaincus.Dans une rencontre agréablement équilibrée, la Serbie l'a emporté (1-2) face à l’Azerbaïdjan au Stade Olympique de Bakou. Régulateur d’un jeu léché, Dušan Tadić ne perd pas de temps et sert idéalement Aleksandar Mitrović à l’entrée de la surface, qui se retourne et enchaîne rapidement d’une frappe imparable pour le portier. Les hôtes se permettent tout de même quelques incursions dans le camp adverse par l’intermédiaire d’Ali Ghorbani, qui voit son tir repoussé par Predrag Rajković (31). Loin d'être inquiétés, les hommes de Dragan Stojković pensent même doubler la mise, mais le coup de tête de l’infatigable Mitrović passe à côté (38).Comme face au Portugal, l’Azerbaïdjan revient pourtant métamorphosé des vestiaires. Dès le coup d’envoi, Anatoliy Nuriyev inquiète Rajković d’une belle frappe croisée, dégagée par le portier rémois (49). La fébrilité serbe se fait sentir en défense, et il n’en faut pas plus à Filip Kostić qui ne maîtrise absolument pas son geste et bouscule grossièrement Emin Makhmudov dans la surface de réparation. Le numéro 8 se charge tranquillement de transformer la sentence et égalise. La Serbie se retrouve alors sous pression et tente le tout pour le tout. Mehemmedeliyev est cependant bien présent dans ses buts, surgissant avec les deux jambes sur Mitrović et mettant en échec le joueur de Fulham (75). Une joie de courte durée. Il ne faut en effet pas mille tentatives pour « Mitrogol » , qui surgit de nouveau aux vingt mètres d'une reprise de volée du gauche afin de redonner l'avantage aux siensMalgré les dernières offensives azéries, le résultat ne bouge pas.La Serbie confirme sa première place dans le groupe A et met la pression sur ses deux adversaires directs, le Portugal et l'Irlande.