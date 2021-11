La Serbie au Mondial, le Portugal en barrages

Portugal (4-3-3) : Patrício - Cancelo, Fonte, Dias, Mendes - Renato Sanches (Neves, 83e), Danilo Pereira (André Silva, 90e), Moutinho (Palhinha, 64e) - Bernardo Silva (Fernandes, 64e), Ronaldo, Jota (João Félix, 83e). Sélectionneur : Fernando Santos.



Serbie (3-5-2) : Rajković - Pavlović, Milenković, Veljković (Spajić, 65e) - Kostić (Jović, 88e), Lukić, Gudelj (Mitrović, 46e) , Milinković-Savić, Zivković (Radonjić, 68e) - Tadić, Vlahović. Sélectionneur : Dragan Stojković.

Aleksandar le Grand.Grâce à un but d'Aleksandar Mitrović dans les dernières secondes, la Serbie remporte son duel face au Portugal au Estádio da Luz de Lisbonne (1-2). Un succès qui permet aux Serbes de passer devant son adversaire du soir au classement et de se qualifier pour la Coupe du monde 2022.Pourtant, tout avait parfaitement commencé pour le Portugal avec cette interception de Bernardo Silva qui permet à Renato Sanches d'ouvrir le score avec beaucoup de sang-froid. De quoi permettre aux hommes de Fernando Santos, qui n'ont besoin que d'un match nul, de vivre une soirée tranquille ? Et bien non puisque les Serbes ne se laissent pas abattre et repartent de l'avant. Et sur une frappe de Dušan Tadić, Rui Patricio, qui fêtait sa 100sélection, relâche le cuir qui file derrière sa ligne de butBien décidé à profiter de la faiblesse défensive de son adversaire, Dragan Stojković fait alors entrer à la pause sa tour de contrôle Aleksandar Mitrović. En face, le Portugal qui ne tient que sur le duo Bernardo Silva-Renato Sanches recule et passe à trois défenseurs. Et ce qui devait arriver arriva avec le coup de boule de l'attaquant de l'attaquant de Fulham oublié au second poteau. Un succès mérité tant les Serbes ont été supérieurs sur cette rencontre.De son côté, Cristiano Ronaldo va tâcher de sécher ses larmes et se ressaisir pour les barrages qui auront lieu en mars 2022. Ça laisse le temps au Portugal de se trouver un nouveau sélectionneur.