La section foot de l'université de Cardiff rêve d'un parcours en C3

VLA

Et si on arrêtait le Progrès ?Le Cardiff Metropolitan University FC est exclusivement composée d'étudiants en université et de doctorants, mais il peut toujours espérer enchaîner les tours préliminaires de Ligue Europa. En effet, après avoir décroché la septième place en première division galloise, le club s'est donné le droit de rêver à un parcours sympathique, le tirage lui offrant une double confrontation face au Progrès Niederkorn, pensionnaire de la D1 luxembourgeoise.Battu à l'aller (0-1), len'a pas perdu espoir d'accéder au second tour préliminaire, avant d'accueillir ce jeudi soir le club luxembourgeois au Leckwith stadium, le stade d'athlétisme de Cardiff. La particularité de ce club a suscité de nombreux encouragements de la part des autres clubs gallois et la curiosité des étrangers.À quand les étudiants de la Sorbonne en Ligue Europa ?