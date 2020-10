La Sampdoria surprend l'Atalanta

5

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello - Sutalo (Tolói, 46e), Palomino, Djimsiti - Depaoli (Hateboer, 60e), De Roon (Malinovskyi, 63e), Pašalić, Mojica (Gosens, 46e) - Iličić, Gómez - Lammers (Zapata, 46e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Audero - Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello - Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard (Léris, 73e) - Ramirez (Verre, 65e), Quagliarella (K. Baldé, 65e). Entraîneur : Claudio Ranieri.

Laa perdu de sa superbe.Opposée à la meilleure attaque de la Botte, la Sampdoria ne s'en cache pas : elle est venue avant tout pour défendre face au talent des attaquants bergamasques. Un plan qui manque de partir aux oubliettes dès les premières minutes quand Bereszynski passe à deux doigts du contre-son-camp, mais qui s'avère finalement parfait dans la foulée. Lancé sur la gauche de la surface, l'inusable Fabio Quagliarella enchaîne passement de jambes et frappe au premier poteau dans la lucarne pour lancer les Génois. Son 168but en Serie A du haut de ses 37 ans. Cueillis à froid, les quart-de-finalistes de la dernière Ligue des champions resserrent l'étreinte dans le jeu, mais Audero passe somme toute un début d'après-midi tranquille, guère perturbé par une tête sans force de Lammers. Pendant ce temps, les gars de Claudio Ranieri s'appliquent à mettre le feu en contre ou sur coup de pied arrêté, mais Tonelli ne cadre pas sa reprise sur coup franc. Sportiello réalise ensuite un superbe arrêt sur le penalty de Quagliarella consécutif à une main de Mojica juste avant la pause.Échaudé par le spectacle, Gasperini lance les grandes manœuvres dès le retour des vestiaires. Et le schéma recommence : l'Atalanta tient le ballon, mais sans trouver d'espaces dans les 30 derniers mètres, la Samp' cherche avant tout à ne pas en laisser et croque dans chaque opportunité de contre. Aux essais de Papu Gómez ou Josip Iličić, les visiteurs répondent par une efficacité redoutable avec un ballon déposé par Jankto sur la tête de Thorsby pour le break. Gosens croise trop sa volée, et lasemble incapable de trouver les solutions pour recoller. Jusqu'à ce geste non maîtrisé de Keita Baldé sur Duvan Zapata, qui se fait justice face à son ancienne équipe. Mais avec seulement cinq frappes cadrées sur vingt, la formation lombarde ne parvient pas à refaire son retard et éviter un deuxième revers consécutif en championnat. Et concède même un dernier but à l'orée des arrêts de jeu, sur un... contre mené par Baldé et conclu par JanktoVivement le retour de la Ligue des champions.