La Samp' gâche la dernière d'Allegri

Sampdoria (4-4-2) : Rafael - Bereszyński, Ferrari, Colley, Sala - Barreto (Vieira, 70e), Praet, Linetty, Ramírez (Caprari, 58e) - Defrel, Quagliarella (Gabbiadini, 81e). Entraîneur : Marco Giampaolo.



Juventus (4-4-2) : Pinsoglio - Caceres, Rugani, Chiellini (Bonucci, 66e), De Sciglio - Cuadrado, Can (Portanova, 59e), Betancur, M. Pereira (Nicolussi, 75e) - Dybala, Kean. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Une défaite pour finir. Massimiliano Allegri voulait certainement quitter la Juventus sur un succès, mais la Samp' est venue gâcher son jubilé dans les derniers instants d'une rencontre ennuyeuse. Defrel a d'abord trompé Pinsoglio, titulaire pour la première fois sous le maillotà la place de Szczęsny, après un beau relais avec Gabbiadini (1-0, 85). Puis, Caprari a doublé la mise d'une merveille de coup-franc pour offrir une victoire de prestige à la Sampdoria (2-0, 90+1), déjà assurée de terminer à la neuvième place au classement avant cette ultime journée.Pour sa grande dernière, le technicien italien avait couché un onze très remanié sur la feuille de match, sans Ronaldo , Matuidi, Mandzukić et Sandro , tous absents, ni Bonucci, Pjanić ou Szczęsny, laissés sur le banc. Et le spectacle n'a quasiment jamais été au rendez-vous sur la pelouse du stade Luigi Ferrari, avant ces dernières minutes agitées. Une première période soporifique, un duo Dybala-Kean pas toujours inspiré et un second acte un poil plus emballant avec une légère domination turinoise. Sans toutefois que les attaquants ne parviennent à faire trembler les filets, même si Kean s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (81). Une défaite finalement anecdotique, après cinq ans de règne sous la houlette d'Allegri.