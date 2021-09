La Samp freine l'Inter

UC Sampdoria (4-4-2) : Audero - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (Murru, 78e) - Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Damsgaard - Caputo, Quagliarella (Askildsen, 67e). Entraîneur : Roberto D'Aversa.



Inter (3-5-2) : Handanovic - Skriniar, De Vrij, Dimarco (Dumfries, 67e) - Darmian, Barella, Brozovic (Vidal, 54e), Calhanoglu (Sensi, 67e), Perisic (D'Ambrosio, 54e)- Lautaro Martinez (Correa, 63e), Dzeko. Entraîneur : Simone Inzaghi.

La Sampdoria sans-gêne.Guère intimidés par la venue de l'Inter au stade Luigi-Ferraris, lesont livré une prestation enlevée pour contrarier les(2-2). Ce sont pourtant les Milanais qui ouvrent le score, quand Dimarco envoie un merveilleux coup franc dans la lucarne d'Audero. Dominée, la Samp se refait vite la cerise grâce à Yoshida, dont le tir dans la surface, dévié par Dzeko, trompe Handanovic. Une égalisation qui fâche franchement Nicolò Barella. L' Italien met le turbo dans l'axe, dépose deux défenseurs adverses et centre pour Martinez, qui exécute un modèle de reprise de volée.L'Inter pense alors avoir fait le plus dur. Sauf que non. Peu après la pause, la Samp, remuante et imaginative, rattrape les Lombards par le col. Bereszynski centre pour Augello, qui décoche une volée imparable. Cette fois-ci, l'Inter ne répliquera pas, même si la rencontre, rythmée et ouverte, ne cessera jamais de proposer un spectacle de franche qualité.Les Bleu et Noir concèdent leur premier match nul de la saison et laissent ainsi la première place de la Serie A au Napoli, vainqueur de la Juve samedi soir.