La Salernitana rend hommage à Ribéry en battant le Spezia Calcio

Salernitana (3-5-2) : Sepe - Gyömbér (Bronn, 90e), Daniliuc, Fazio - Candreva (Bohinen, 83e), L. Coulibaly, Radovanović, Vilhena (Piątek, 65e), Mazzocchi - Dia (Bradarić, 65e), Bonazzoli (Botheim, 83e). Entraîneur : Davide Nicola.



Spezia (3-5-2) : Drągowski - Kiwior, Ampadu (Strelec, 74e), Nikoláou - Amian (Reca, 64e), Agudelo, Bourabia - Ekdal (Maldini, 74e), Holm - Nzola, Gyasi (Verde, 64e). Entraîneur : Luca Gotti.

Ch'ti Franck peut être satisfait.Face à une équipe du Spezia Calcio incapable de marquer un seul but à l'extérieur depuis le début de la saison, la Salernitana s'est offert un succès important face à un concurrent direct pour le maintien. Pourtant, si laest en feu à la suite de l'hommage consacré à Franck Ribéry avant le coup d'envoi, l'équipe de Davide Nicola peine quant à elle à enflammer le début de rencontre. Après l'échauffourée entre Tonny Vilhena et Kelvin Amian, c'est d'ailleurs le Spezia Calcio qui s'en charge via une frappe de Kevin Agudelo obligeant Luigi Sepe à se détendre (23).Il faut attendre le début du deuxième acte pour voir lessortir du bois et ouvrir le score, grâce à un bijou de frappe enveloppée signé Pasquale Mazzocchi. La tête au fond du seau, la bande de Luca Gotti tente de réagir par l'intermédiaire de M'Bala Nzola dont la frappe fuit le cadre (58). Une petite frayeur qui pousse les locaux à vouloir faire le break, mais la barre transversale empêche Norbert Gyömbér de marquer de l'extérieur du pied (71). Krzysztof Piątek et Flavius Daniliuc n'ont pas plus de chance au cours des dix minutes de temps additionnel, s'inclinant tour à tour face à un énorme Drągowski.Qu'importe, les trois points sont là, et rien ne pouvait faire plus plaisir aux