La saison en or de Benzema

S'il remporte le Ballon d'or, Karim Benzema clôturera une saison 2021-2022 maîtrisée de bout en bout. L’aboutissement d’une vie pour un homme de 34 ans, à qui l’on aura rarement pardonné ses manquements. La roue a aujourd’hui tourné.

L’Espagne à ses pieds

Conquête européenne, rédemption française

Monsieur capitaine

En Espagne ou en Europe, la campagne 2021-2022 n’aura eu d’yeux que pour le Real Madrid, et à plus petite échelle, pour son homme clé, Karim Benzema. Meilleur joueur, le Français aura rarement eu un impact aussi conséquent dans les résultats d’une équipe pourtant habituée à gagner, et forte d’individualités présentes sur chaque ligne. « Monsieur » , comme on le surnomme de l’autre côté des Pyrénées, a effectivement plané sur les 46 rencontres qu’il aura disputées. Au point d’écarter toute concurrence vers l’objectif individuel ultime : le Ballon d’or.En atteignant ce niveau de performance, mais également de plénitude, Karim Benzema est parvenu à effacer plusieurs années de complexes et de critiques. Une tâche rencontrée dès son arrivée au Real Madrid à l’été 2009, au détour d’une réputation de joueur nonchalant et peu inspiré dans la surface. En manque de confiance, le Français a donc opté pour ce qu’il savait faire de mieux : patienter. Des lacunes qu’une seule saison a suffi à mettre aux oubliettes, soit 46 apparitions, d’août 2021 à mai 2022, ponctuées de 44 buts. Buteur à plus d’un match sur deux, lene s’est retrouvé en panne d’inspiration qu’à dix-sept reprises. Idéal pour ajouter cette facette de finisseur clinique à une palette technique copieusement remplie.Car au sortir de dix ans d’association avec Cristiano Ronaldo, le Lyonnais trimbalait son étiquette de « lieutenant » , viable à certains moments, mais loin d’avoir été une vérité générale, eu égard à sa régularité de performance dans un quasi-rôle de meneur de jeu. Le numéro 9 dans le dos, Benzema payait alors cette déformation professionnelle. L’un n’allant jamais sans l’autre, les deux coéquipiers ont cependant appris à faire gagner leur équipe ensemble, à mesure que le statut accordé à Benzema se justifiait par la primauté donnée à son compère offensif. Ce retour aux sources durant la saison 2021-2022 a finalement permis à l’intéressé de rappeler son appétence pour les filets. En particulier dans les grands rendez-vous. Pichichi en Liga pour la première fois de sa carrière (27 buts), il a ainsi marqué à trois reprises face à une équipe du top 5 : Atlético, Séville et Betis. L’homme des grands rendez-vous.Schéma similaire en Ligue des champions, durant laquelle il terminera meilleur buteur (quinze pions). Chacun des buts inscrits lors de cette phase éliminatoire a propulsé le Real Madrid au tour suivant, puisque douze de ces réalisations l’ont été entre les huitièmes et la finale. Mieux, cinq d’entre eux ont permis d’éliminer le PSG, Chelsea et Manchester City (dont cinq dans le dernier quart d’heure ou en prolongation). Le symbole, s’il en fallait un, de la dimension prise par l’international tricolore et de son costume de chef de file désormais assumé, lui le désormais quatrième artificier de l’histoire de la compétition (86 buts).Sur cette seule campagne 2021-2022, Benzema s’est effectivement targué de dix réalisations en phase à élimination directe, égalant Cristiano Ronaldo (saison 2016-2017). Mieux, depuis cinq ans, le Français culmine à 17 réalisations enfilées à partir des huitièmes. Record dont il est le seul détenteur. Aventure folle, que lea entamée par un retour fracassant en équipe de France. Cinq années de mise à l’écart, effacées en neuf mois, par seize capes, dix buts et un impact saisissant, dans son association technique avec Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Comme s’il n’était jamais parti. Point culminant, le marasme collectif de l’Euro, dans lequel il aura été la seule satisfaction (doublé face au Portugal et la Suisse, en huitièmes) avant de récidiver dans lede la Ligue des nations à l’automne suivant.Le capitanat a également permis à l’attaquant d’affirmer sa personnalité. Peu loquace, le brassard lui a permis de prendre les devants avec plus d’aplomb, afin d’appliquer ses directives avec plus de visibilité. Situation aujourd’hui favorisée par une certaine maturité, longtemps enfouie, mise en avant notamment par ses responsabilités de père de famille :, détaille même l’intéressé. Karim Benzema a donc appris à mesurer ce rôle de chef d’équipe, accompagné de Luka Modrić et Toni Kroos, derniers survivants de ce passage de témoin entamé dans la capitale. À 34 ans, voilà donc Karim Benzema prêt à soulever la sphère dorée, afin de quitter la cour des grands, pour entrer dans le domaine des légendes.

Par Adel Bentaha