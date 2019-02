Anthony Lopes est-il le meilleur gardien de L1?

Toujours dans les mauvais coups, agressif, provocateur, Anthony Lopes jouit d'une image particulière depuis ses débuts en Ligue 1. Mais cette saison, le gardien lyonnais veut que ça change.

Pas de fumée sans feu

Une claque, déclic

Une praline de Memphis Depay dans la lucarne d’ Alphonse Areola à la 94minute. Voilà comment s’est terminé le dernier match entre Lyon et Paris au Parc OL. Soit par une victoire éclatante des hommes de Bruno Génésio . Mais, malgré cette très belle performance, ce n’est pas la seule image que l'on retiendra du match. À la demi-heure de jeu, Kylian Mbappé sort sur civière complètement sonné après un gros choc avec Anthony Lopes . Un fait de jeu qui relance une fois encore le débat sur une supposée agressivité exacerbée du gardien lyonnais. «» , expliquait en septembre dernier Anthony Lopes . D’ailleurs, son style aventurier l’a desservi quelques jours plus tard au Parc des Princes, lorsqu'il a concédé un penalty à la suite d'une sortie en retard dans les pieds de... Kylian Mbappé, encore.Dans le fond, Anthony Lopes est dans le vrai. C’est dans son rôle de gardien de ne pas subir le duel avec l’attaquant. Face à Kylian Mbappé, il cherche à jouer le ballon. Et ce type de choc face à un joueur qui arrive lancé, tous les gardiens en ont déjà vécu quelques-uns. Mais c’est seulement lorsque c’est Anthony Lopes qui est dans le coup que cela fait scandale. Parce que le Portugais jouit d’une image très négative. Celle d’une brute et d’un petit con toujours enclin à chercher la bagarre. «» Le problème, c’est ça. À force de faire parler de lui, Anthony Lopes est devenu la cible préférée des : «S’il estime n’avoir rien à se reprocher concernant son style de jeu, Anthony Lopes regrette tout de même l’image qu’il véhicule et est conscient d’en être responsable. Le déclic, il l’a eu après le 18 mars dernier, lorsque dans les altercations au Vélodrome, il décoche un pain à Oualid Baaloul, un intendant de l’OM. «, confie le portier lyonnais.» Après un match avec le Portugal à Genève, Bruno Génésio et Grégory Coupet viennent le chercher et tentent de le remettre d’aplomb sur le chemin du retour. Mais Lopes se renferme sur lui-même et vit une fin de saison très compliquée, coupé du foot par sa suspension.Alors à partir de l’été, le gardien se remet en question et entame un travail sur lui-même, avec l’aide de ses proches et des conseillers, notamment Xavier Bernain. Son objectif : démarrer une nouvelle carrière en matière d’image. «» , assure-t-il. Et pour l’instant, l’opération est réussie. Totalement focus sur le terrain, le gardien n’a connu aucun accroc cette saison. Et cela s’en ressent dans ses performances puisqu'il est clairement le meilleur Lyonnais de ce début de saison, en atteste son match incroyable dans le derby. «» , explique-t-il. À 28 ans, en voilà un qui a peut-être pris du plomb dans la tête.