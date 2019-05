La saison cauchemardesque des amateurs du FC Tagsdorf

VLU

À ce niveau, perdre devient un art.À l’issue de la saison de District 2 Alsace, le FC Tagsdorf a réalisé une prouesse : perdre ses 21 matchs, encaisser 191 buts, n'en marquer que 10... et même finir avec un bilan comptable négatif (-3) à cause de pénalités. En cause, un clash monstrueux entre le précédent entraîneur et la direction du club. «, a lâché l'entraîneur Julien Marchand dans les colonnes desRésultat, le club est obligé de faire jouer «» . Julien Marchand, quant à lui, occupe les fonctions d’arbitre de l’équipe réserve, d’entraîneur de l’équipe première, de juge de touche et de soigneur. Pas question d’abandonner cependant, bien au contraire, les joueurs «» . Heureusement, le technicien promet un futur plus réjouissant pour le club alsacien : «