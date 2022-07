La Russie n’aura ni clubs ni équipe nationale dans FIFA 23

FIFA 23 will not have the Russian team or Russian clubs, EA has confirmed to Eurogamer https://t.co/DH00mdmm4d — Eurogamer (@eurogamer) July 21, 2022

ALB

Alors que EA Sports, qui développe, avait déjà retiré les clubs et la sélection russes de son opus 2022 courant mars, elle a annoncé que l'édition 23 ne les intégrerait pas non plus, et ce, dès la commercialisation du jeu, comme l'explique le média Eurogamer , a fait savoir EA.Une mesure qui s’ajoute à l’arrêt de la vente du jeu au sein du pays dirigé par Vladimir Poutine. La Russie voudrait d’ailleurs créer son propre moteur de jeu pour pallier le retrait des entreprises occidentales dans le pays.Coup dur pour tous les fans d'Artyom Dziouba.