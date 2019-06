La Roumanie étrille la Croatie

Roumanie (4-2-3-1) : Radu - Stefan, Pascanu, Nedelcearu, Manea - Cicâldău, Băluță - Ivan (Coman, 73e), Hagi, Man (Oleru, 84e) - Pușcaș (Petre, 89e). Sélectionneur : Mirel Rădoi.



Croatie (4-3-3) : Posavec - Uremović, Benković, Katić, Sosa - Vlašić, Sunjić, Moro (Ivanušek, 69e) - Halilović (Murić, 77e), Brekalo (Bradarić, 14e) Jakoliš. Sélectionneur : Nenad Gračan.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Croatie s'est pris les pieds dans le tapis à Saint-Marin.Pour lancer les hostilités de ce groupe C de l'Euro des moins de 21 ans où la France affrontera l'Angleterre ce soir, la Roumanie et la Croatie étaient les deux premières équipes à s'affronter au stade olympique de Serravalle. Dans un cadre bucolique, les Roumains se sont mis très tôt dans le match à l'image d'un penalty transformé par l'avant-centre de Palerme Gheorghe Pușcaș, prenant Josip Posavec à contre-pied (11, 1-0). Un premier coup de tonnerre dans cette rencontre, avant de voir une erreur défensive profiter à Ianis Hagi, attentif après un sauvetage de la défense croate sur sa ligne (14, 2-0). Favorite au démarrage de la rencontre, la Croatie refait surface par l'intermédiaire de son milieu de terrain Nikola Vlašić, auteur d'une puissante frappe lointaine (18, 2-1). Après ce début de match canon, le match baisse en intensité et les ouailles de Mirel Rădoi conservent leur but d'avance jusqu'à la pause.Malgré leur stratège Alen Halilović à la baguette, les Croates peinent à créer des brèche dans l'arrière-garde roumaine. Au contraire, le fils de Gheorghe Hagi est quant à lui tout proche du doublé sur coup franc, mais son tir du gauche ricoche sur le haut de la barre de Posavec. À force de ne pas trouver de solution, la Croatie craque sur une relance défensive, et Tudor Băluță profite de sa première sélection chez les U21 pour inscrire le but du break d'une lourde frappe du gauche après un joli crochet sur Benković (66, 3-1). Une minute après son entrée en jeu, Adrian Petre viendra boucler tout suspense à la conclusion d'une magnifique action collective (90, 4-1). Plus compacte et plus désireuse d'empocher les trois points, la Roumanie prend donc temporairement les commandes de la poule.Au moins, la France est prévenue : si la Croatie semble bien mal partie, la Roumanie est lancée à pleine vitesse.