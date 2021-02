La Roma tranquille face à l'Udinese

20

Pau López - Mancini, Cristante, Ibáñez - Karsdorp, Villar, Veretout (Pedro, 78e), Spinazzola (Peres, 87e) - Mkhitaryan, Pellegrini (Diawara, 87e) - Mayoral (Džeko, 69e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Musso - Bonifazi, Nuytinck, Samir - Larsen (Molina, 63e), De Paul, Walace (Nestorovski, 85e), Arslan (Makengo, 74e), Zeegelaar (Ouwejan, 74e) - Llorente (Okaka, 63e), Deulofeu. Entraîneur : Luca Gotti.

Tranquille comme la Louve.Rarement inquiétée par une équipe de l'Udinese trop limitée, l'AS Rome a rapidement fait la différence grâce à Jordan Veretout avant de gérer son avantage. La Louve s'invite sur le podium de Serie A, après une rencontre qui s'est décantée dès les premières minutes avec un centre de Mancini repris victorieusement de la tête par Jordan Veretout. Une semaine après avoir subi la loi de la Juve, les Romains mettent donc vite la main sur le match. Veretout, encore lui, bute sur Musso (12), et Mkhitaryan obtient un penalty pour une faute du portier d'Udine transformé par l'ancien Nantais. Une domination que Pellegrini pense matérialiser encore davantage, mais son but est finalement refusé par la vidéo pour une faute de Mkhitaryan au départ de l'action (30).Au-dessus dans tous les domaines, la Roma rejoint les vestiaires avec une avance déjà décisive. Mayoral et ses copains s'offrent pourtant quelques minutes de sieste en plus, à la reprise. Mais sans conséquence, puisque le coup franc de De Paul ne retombe pas suffisamment (57). Le jeune buteur du Real est à la conclusion de la première offensive des siens, mais sa tête n'est pas assez tranchante (65). Dans un second acte bien terne, Pau López doit malgré tout sortir parfaitement aux devants de Deulofeu pour éviter au suspense de se réinviter dans la partie (70). Le banc s'illustre à son tour dans les derniers instants, avec une action impulsée par Džeko et conclue par Pedro. Une victoire qui permet aux Romains de passer devant la Juve sur la dernière marche du podium.L'invité surprise.