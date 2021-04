La Roma survit à l'Ajax et passe en demies

Menée et passée pas loin de la correctionnelle en début de seconde période, la Louve a finalement accroché un match nul qui lui permet de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Dommage pour l'Ajax Amsterdam, qui s'est bien battu et a fait peur à cette Roma décidément difficile à cerner.

9

74% de possession inutile, pour Amsterdam !

Tadić y était presque

Roma (3-4-2-1) : López - Mancini, Cristante, Ibañez - Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori (Villar, 81e) - Pellegrini, Mkhitarian (Pedro, 87e) - Džeko (Mayoral, 80e). Entraîneur : Fonseca.



Ajax Amsterdam (4-3-3) : Stekelenburg - Klaiber (Schuurs, 23e ; Idrissi, 84e), Timber, Martínez, Tagliafico - Klaassen, Álvarez (Kudus, 70e), Gravenberch - Antony (Brobbey, 46e), Tadić, Neres (Traoré, 83e). Entraîneur : Ten Hag.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a, parfois, des perdants qui s'avèrent potentiellement plus beaux que les gagnants. Le quart de finale retour de Ligue Europa entre la Roma et l'Ajax Amsterdam, s'il n'a pas été formidable durant 90 minutes entières, a au moins donné l'occasion de ressortir ce poncif pas utilisé si souvent que ça. Battu de peu à l'aller par des Italiens pas vraiment dominateurs et essentiellement dangereux en contre, les Hollandais se sont encore fait avoir ce jeudi soir en se faisant éliminer de la C3 après avoir pourtant offert beaucoup de sueur. Ils y ont même cru à l'heure de jeu, avec un deuxième but refusé par la vidéo. Mais en face, la formation de Fonseca n'a pas démérité et a accroché un nul lui permettant de s'inviter dans le dernier carré de la compétition. Heureux pour eux, cruel pour les Néerlandais.Pour qui, le début de rencontre ? Malgré la possession de balle de la première période largement en faveur des visiteurs, la question se pose : accrochée aux basques de l'Ajax 74% du temps, la sphère fait en effet trembler les filets de Stekelenburg dès la dixième minute. Car après une première tentative de Pellegrini, Džeko sert Veretout qui trompe le gardien hollandais. Ouverture du score cependant refusée, pour un hors-jeu du Français. Les Néerlandais répliquent rapidement, Klaasen étant finalement contré. Et puis... c'est tout, les Italiens ayant décidé de gérer leur but d'avance obtenu à l'aller et leurs adversaires ne parvenant pas à mettre du rythme dans leurs offensives au cours d'une partie en manque d'intensité. Pour ne rien arranger, Klaiber se blesse et doit être remplacé par Schuurs. Résultat : en dépit d'un quart d'heure prometteur, les gardiens sont vite placés au chômage technique.N'empêche que l'Ajax n'est pas encore totalement recalé, au moment d'entamer le second acte. Sa mission : planter au moins deux buts, idéalement sans en prendre, en l'espace de 45 minutes. Pour remplir cet objectif compliqué, Ten Hag fait entrer Brobbey à la place d'Antony. Bingo : quelques centaines de secondes après le retour des vestiaires, le futur joueur de Leipzig (servi par... Schuurs) efface López pour relancer définitivement le suspense. Pas forcément immérité, au vu de la détermination ascendante des Hollandais et de leurs sept tirs essayés jusque-là. Surtout que les Néerlandais, qui semblent avoir carburé à la cocaïne à la pause, ne s'arrêtent pas là : cinq grosses minutes après le 1-0 et au milieu de multiples occasions, l'esthète Tadić est au rebond de Brobbey pour signer le break... annulé pour une faute de Tagliafico sur Mkhitaryan, la VAR sauvant une Roma complètement déboussolée. Désorientée, oui, mais qui plie sans rompre. Si bien qu'à force de résister, les Italiens se débrouillent pour égaliser d'un contre éclair mené par l'excellent Calafiori et achevé par l'inévitable Džeko. 1-1, l'affaire ne change pas grand-chose à l'histoire, étant donné que les potes de Neres ont toujours une seule longueur de retard. Une seule et unique, mais qui fait au bout du compte la différence. La Louve est en demies et affrontera Manchester United, l'Ajax sort. Heureusement qu'il reviendra en Coupe d'Europe dès la saison prochaine.