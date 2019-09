La Roma surmonte l'obstacle Sassuolo

39

Roma (4-2-3-1) : Pau Lopez - Florenzi (Spinazzola, 73e), Fazio, Mancini, Kolarov - Cristante, Veretout - Kluivert (Zaniolo, 72e), Pellegrini (Pastore, 83e), Mkhitaryan - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Marlon, Chiricheș, Ferrari, Peluso (Mudur, 70e) - Duncan, Obiang, Locatelli (Toljan, 46e) - Berardi - Caputo, Defrel. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

La Louve débloque son compteur.Après deux nuls face au Genoa et contre la Lazio, la Roma a réussi à prendre trois points ce dimanche à domicile face à Sassuolo (4-2). Dans un match ouvert, et une première période où les hommes de Paulo Fonseca se montrent hyper réalistes, Bryan Cristante de la tête (12), Edin Džeko (19), Henrik Mkhitaryan (22) et enfin Justin Kluivert (33) roulent sur l'équipe de Roberto De Zerbi alors totalement hors du coup.Une démonstration qui ne se poursuit pas en seconde période, la faute à une barre de Džeko et un poteau de Mancini, mais aussi du fait de Domenico Berardi. Grâce à un sublime coup franc (53) et à un plat du pied précis (72), le capitaine desallège la note et s'empare de la tête du classement des buteurs avec 5 pions en 3 journées.