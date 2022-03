La Roma sur un fil au Vitesse, le Slavia et Feyenoord déroulent

Les résultats :

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les petits fours sont de sortie.Mais le service était minimal pour la Roma de Mourinho, ce jeudi à Arnhem face au Vitesse (). Secoués notamment par la percussion d'Openda, lesse sont contentés de planter contre le cours du jeu, avant la mi-temps. En se retournant au point de penalty, Sérgio Oliveira fait fructifier un contre favorable et attrape la lucarne droite d'Houwen, décisif trois minutes plus tôt, du bout des gants, face à Abraham. Le match retour se fera toutefois sans le buteur du soir, extrêmement agressif en seconde période. Le Slavia Prague a lui fait un grand pas vers les huitièmes en étrillant LASK () dans son Sinobo Stadium. La vitesse du Nigérian Yira Sor, auteur d'un doublé sur des accélérations de premier ordre, a notamment fait la différence entre le leader du championnat tchèque et le huitième de la Bundesliga autrichienne. Les pions d'Olayinka et Traoré, suite à des attaques répétées en fin de rencontre, ont de leur côté annulé la réussite de Balić, sur le premier tir cadré du club de Linz (après une belle relance hasardeuse d'Olayinka, justement).Carton à Belgrade, où la défense du Partizan a pris l'eau devant Feyenoord (). Un homme aura tout fait aux: Luis Sinisterra. Combinatif avec Toornstra pour la première égalisation, l'ailier colombien de 22 ans décale ensuite Dessers pour permettre aux siens de revenir à 2-2. Le troisième pion néerlandais part aussi de ses arabesques côté gauche, avant que Geertruida ne transperce les filets en puissance. Enfin, le quatrième fait office de chef d'œuvre : sa volée immédiate après un contrôle poitrine à l'orée de la surface se loge dans la lucarne de Popović. Les Serbes semblent déjà largués en vue de la qualification. Du côté de la bouillante (mais parsemée) Toumba, La Gantoise n'a pas vraiment existé offensivement, et s'est fort logiquement fait cueillir sur un coup franc de Kurtić, dévié par le mur. Un court succès pour le PAOK de Răzvan Lucescu (), qui pourra tester sa solidité et sa capacité à voir venir à Gand, dans une semaine.Avouez que cette C4 est plus dynamite que veilleuse.