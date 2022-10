La Roma sort ses muscles face au Hellas

Hellas Vérone (3-4-2-1) : Montipò - Dawidowicz, Günter, Ceccherini (Hien, 46e) - Faraoni, Veloso (Magnani, 68e), Hongla, Depaoli - Tameze, Kallon (Lasagna, 46e) - Henry (Djuric, 79e). Entraîneur : Salvatore Bocchetti.



AS Roma (3-5-2) : Patricio - Mancini (Matić, 66e), Smalling, Ibañez - Karsdorp, Camara (Shomurodov, 83e), Pellegrini, Cristante (El Shaarawy, 46e), Zalewski (Belotti, 57e) - Zaniolo (Volpato, 57e), Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

La Louve évite le coup de Mou.Face à la dix-neuvième défense de Serie A, la Roma a longtemps galéré, mais finit par s'imposer sur la pelouse du Hellas Vérone ce lundi soir (3-1). Les Romains tentent de prendre les devants rapidement. Abraham efface Montipò, mais se loupe magistralement au moment de conclure et tombe sur le poteau (19). Fuyant la Roma, la réussite semble avoir choisi le camp du Hellas. À la suite d'un corner joué à deux, Dawidowicz dévie un tir de Faraoni et trompe Rui Patrício. Inspiré sur cette action, le Polonais l'est beaucoup moins lorsqu'il s'envole pour venir planter ses crampons dans le genou du malheureux Zaniolo, récoltant au passage un rouge logique (36). Profitant de l'aubaine et d'une perte de balle de Tameze, Abraham trouve, une nouvelle fois, le montant du portier italien, mais Zaniolo, attentif, permet auxde recoller avant la pauseAu retour des vestiaires, les hommes de Mourinho contrôlent le cuir, mais manquent de justesse et de créativité pour faire sauter le verrou du Hellas. Belotti allume une première mèche, de loin, mais Montipò repousse (71). L'ancien du Torino, comme son compère Abraham (77), se fait ensuite reprendre par la défense véronaise (79). À l'entrée des dix dernières minutes, la Louve intensifie ses incursions dans la surface du Hellas. Sur corner, Matić envoie son coup de casque sur la barre (82). Malheureux, le Serbe s'amuse ensuite sur le côté gauche, efface son vis-à-vis et trouve, à l'entrée de la surface, Volpato, 18 piges, qui plante le premier pion de sa carrière en Serie A. Sur un ultime contre, El Shaarawy boucle l'affaireet installe la Roma au quatrième rang.Dix-neuvième, le Hellas continue de couler. Place aux