La Roma se vautre à la SPAL

SPAL (3-5-2) : Viviano - Cionek, Bonifazi, Vicari - Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtić, Fares - Petagna, Antenucci.​ Entraîneur : Leonardo Semplici.



Roma (4-4-2) : Olsen - Karsdorp, Fazio, Marcano, Jesus - Kluivert, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy - Džeko, Schick.​ Entraîneur : Claudio Ranieri.

Première grosse contrariété pour Ranieri.Vainqueur lors de sa première sortie face à Empoli (2-1), le nouveau coach de la Roma a connu son premier accroc sur la pelouse de la SPAL (2-1). La faute, d'abord, un beau coup de tête de Mohamed Fares (23) qui laisse Robin Olsen bouche bée et qui lance les locaux sur les bons rails. Mais la Roma se doit de gagner pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Et à la suite d'une faute sur Džeko, Perotti remet les deux équipes à égalité (53).Une joie de courte durée pour les Romains. Car dix minutes plus tard à peine, Andrea Petagna obtient à son tour un penalty qu'il transforme sans réfléchir (60). Un revers mal venu pour la Roma, qui manque une belle occasion de se rapprocher de la Ligue des Champions. Et qui peut surtout voir l' Atalanta , le Torino et surtout la Lazio revenir sur elle.Aïe.