La Roma se paie le Barça après avoir trollé Malcom

Les inséparables.Après les quarts de finales de Ligue des Champions et le feuilleton Malcom , le FC Barcelone et l' AS Roma se retrouvaient cette nuit à Arlington dans le cadre de l'International Champions Cup. Et c'est l'AS Roma qui a lancé les hostilités en avant match sur Twitter, en enlevant de son gré le nom de l'ailier brésilien sur la feuille de match.Sur le pré, au coup d'envoi, lesont vite pris les devants, ouvrant le score à la cinquième minute de jeu par l'intermédiaire de Rafinha . Cependant, peu après la demi-heure de jeu, Justin Kluivert s'est échappé sur le côté droit avant d'adresser un centre, repris au point de penalty par Stephan El Shaarawy (1-1). Et comme une évidence, au retour des vestiaires, c'est Malcom qui va faire parler de lui, donnant l'avantage aux siens. Son premier but sous ses nouvelles couleurs, qu'il n'a pas manqué de célébrer avec un large sourire.Mais les Romains avaient de la ressource. Comme en quart de finale de C1, la Louve a su renverser la tendance. En l'espace de huit minutes, elle va inscrire pas moins de trois pions par Alessandro Florenzi Bryan Cristante et Diego Perotti (sur penalty).La, nouvelle spécialité romaine.