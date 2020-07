La Roma se fait croquer par l'Udinese et voit la C1 s'éloigner

8

AS Roma (4-2-3-1) : Mirante - Bruno Peres (Zappacosta, 63e), Smalling, Fazio (Ibáñez, 72e), Kolarov - Cristante, Diawara (Villar, 63e) - Carles Pérez, Perotti, Ünder (Mkhitaryan, 46e) - Kalinić (Džeko, 72e). Entraîneur : Paulo Fonseca.



Udinese (3-5-2) : Musso - Rodrigo Becão, De Maio, Nuytinck - Larsen (Samir, 81e), Zeegelaar (ter Avest, 65e), De Paul, Jajalo, Walace (Fofana, 57e) - Lasagna (Teodorczyk, 46e), Okaka (Nestorovski, 65e). Entraîneur : Luca Gotti.

La Ligue des champions s’éloigne pour de bon.À trois points de la quatrième place de l’Atalanta – synonyme de qualification en C1 – avant le confinement, la Roma se retrouve désormais à 12 unités du club de Bergame. La faute à une victoire de l’Atalanta contre le Napoli plus tôt dans la journée . Mais surtout à une défaite du club de la Louve face à l’Udinese au Stadio Olimpico (0-2).Rien n'a vraiment été dans le sens des hommes de Paulo Fonseca dans cette rencontre. Que ce soit la frappe de Kalinić qui s’envole en tribune (4) ou la reprise de volée totalement dévissée de Rodrigo De Paul qui termine dans les pieds de... Kevin Lasagna qui ne se fait pas prier (0-1, 12). Le début du cauchemar pour la Roma qui voit Diego Perotti aller prendre sa douche avant les autres après avoir planté son crampon sur le tibia de Rodrigo Becão (30), avant que Federico Fazio ne voie sa frappe s’écraser sur la barre transversale (34).La seconde période ne sourira pas plus à la Roma et à Carles Pérez qui se heurte sur Juan Musso (55). En supériorité numérique, l'Udinese fait le dos rond et pique en contre. Et si Łukasz Teodorczyk voit son pion être refusé pour un hors-jeu (69), ce n’est pas le cas d'Ilija Nestorovski qui profite d’un service parfait de De Paul pour mettre définitivement les Frioulans à l’abri (0-2, 79). Avec ce succès, les hommes de Luca Gotti mettent fin à une série de neuf matchs sans victoire en Serie A et respirent dans la lutte pour le maintien en prenant six longueurs d'avance sur la zone rouge.En même temps, une Serie A sans l'Udinese n'est pas vraiment une Serie A.