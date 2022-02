La Roma scalpe la Spezia au buzzer

Spezia (4-3-3) : Provedel - Amian, Erlic, Nikolaou, Reca - Kiwior, Sala (Maggiore, 13e), Bastoni (Gyasi, 63e) - Verde (Ferrer, 46e), Nzola, Agudelo. Entraîneur : Thiago Motta Igor Tudor.



AS Rome (3-5-1-1) : Rui Patrício - Mancini (Zaniolo, 46e), Smalling, Kumbulla - Karsdorp, Veretout (El Shaarawy, 68e), Cristante, Mkhitaryan (Bove, 90e+2), Zalewski (Shomurodov, 80e) - Pellegrini - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Les crocs jusqu’au bout.Porté par un gardien bien décidé à garder sa cage inviolée, la Spezia réduit à dix avant le retour aux vestiaires et aux ressources insoupçonnées, ont finalement craqué dans les dernières secondes du match face à la Louve (0-1). 32 tirs à neuf, deux poteaux et 65% de possession, autant de chiffres qui montrent l’ultra-domination des joueurs de José Mourinho. Mais c’est bien grâce à un penalty à la dernière seconde que la Roma s’est imposée dans une ambiance fantastique.Dominés de la tête et des épaules du début à la fin du match, les hommes de Thiago Motta ont longtemps tenu tête à l’AS Rome grâce à leur portier héroïque. En plus d’avoir repoussé les tentatives de Lorenzo Pellegrini (51) et de Nicolo Zaniolo (74) depuis l’extérieur de la surface, Ivan Provedel a aussi été chanceux au moment de voir le tir du capitaine romain (18) et celui du feu follet italien (49) toucher les montants. Mal chanceux et très peu lucides devant le but, les soldats de la Roma ont finalement su profiter du carton rouge écopé par Amian dans le premier acte (45e) en toute fin de match. Sur un penalty logiquement accordé aux visiteurs à la suite d'un pied haut d’un défenseur noir et blanc, Tammy Abraham a installé la clim dans un Alberto-Picco chaud bouillantJosé Mourinho peut sourire.