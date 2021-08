Première réussie pour la Roma de Mourinho, le Napoli pilonne Venise

280

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Première réussie pour José Mourinho avec la Roma. Face à la Fiorentina au studio Olimpico, les Giallorossi ont fait le boulot grâce notamment à un doublé de Jordan Veretout (3-1). Avant les deux coups de canon du Français, la Louve a profité de l'expulsion précoce du portier Bartłomiej Drągowski pour prendre les devants grâce à Henrikh Mkhitaryan à la limite du hors-jeu. Problème : au retour des vestiaires, Nicolo Zaniolo se voit indiquer à son tour le chemin des vestiaires pour un deuxième jaune et suite à un corner joué à deux, Nikola Milenkovic réalise un sublime contrôle du droit dans la surface avant d'ajuster Rui Patricio. Veretout entre alors en piste et redonne l'avantage aux Romains au second poteauavant d'être magnifiquement lancé par Edor Shomurodov dans le dos de la défense florentine pour tuer le suspens. Oui, Le Special One a bel et bien réussi sa rentrée.Vingt ans après sa dernière fois dans l'élite, Venezia n'a pas tenu le choc au stade Diego Armando Maradona face au Napoli. Tout avait pourtant très bien commencé pour les coéquipiers d'Anthony Taugourdeau lorsque Victor Osimhen, auteur d'un geste d'humeur sur Daan Heymans, est expulsé au bout de vingt-trois minutes de jeu. Mais même à dix, la bande de Luciano Spalletti continue de pousser et va trouver la faille en seconde période. Après un premier penalty expédié dans les nuages, Lorenzo Insigne ne craque pas sur sa deuxième tentative et ouvre le score à l'heure de jeu. Le meneur de jeu napolitain est également à l'initiative du second but des. Suite à un petit ballon piqué en direction d'Hirving Lozano repoussé par l'arrière-garde des visiteurs, Eljif Elmas récupère le cuir dans la surface et fait le break. Prochain rendez-vous sur la pelouse du Genoa pour les Napolitains.