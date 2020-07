La Roma s'agrippe à l'Inter

Souvent stérile offensivement et coincée par une Roma bien en place à l'Olimpico, l'Inter a arraché le nul dans les derniers instants, grâce à un penalty tardif de Lukaku.

29

Duel tactique et spectacle en toc

Inter, le pire du milieu

Pau Lopez - Mancini, Ibanez (Smalling, 74e), Kolarov - Bruno Peres, Diawara (Cristante, 69e), Veretout, Spinazzola - Pellegrini (Perotti, 74e), Mkhitaryan (Perez, 83e) - Dzeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, 82e) - Candreva (Moses, 68e), Barella, Gagliardini (Eriksen, 69e), Young (Biraghi, 68e) - Brozovic - Sanchez, Lautaro (Lukaku, 67e). Entraîneur : Antonio Conte.

A dire vrai, on ne sait plus vraiment où situer cette équipe là. L'Inter d'Antonio Conte semble comme lancer une pièce au début de chacune de ses rencontres. Coté pile, il y a ces fois où le 3-5-2 de l'exfonctionne comme sur des roulettes, et la chose est jouissante à observer. Coté face, les Lombards ne peuvent parfois rien offrir d'autre qu'une bouillie collective insipide. Bien en place et cynique face à la cage, la Roma a su en profiter, pour tenir en respect lesce dimanche.Après s’être quittées sur un nul 0-0 lors de la phase aller, les deux formations savent très bien que ce nouveau duel s'annonce du genre tactique. Le terrain se retrouve ainsi méthodiquement quadrillé et le match prend les airs d'une partie d'échec aussi exigeante que fastidieuse à observer. A ce petit jeu là, c'est encore l'Inter qui déplace le plus judicieusement ses pions. Sanchez, dont les déplacements incessants perturbent l'axe centrale, obtient un corner, le botte dans la foulée et trouve De Vrij, qui ouvre le score d'une tête smashée. Réalistes, mais pas virtuoses ce dimanche, lesfont ensuite bloc, face à une Roma dès lors plus entreprenante devant. Finalement, les gars de Fonseca vont profiter d'une faute possiblement oubliée sur Lautaro Martinez pour égaliser : pendant que l'Argentin se roule encore par terre, Mkhitaryan combine avec Dzeko, qui sert Spinazzola, dont la frappe ras de terre oblige Skriniar à détourner le cuir dans ses propres filets.Un pion qui rebooste les, et qui semble surtout foutre le boxon dans la tête des. Pas folle, la Roma insiste en misant une fois de plus sur ses hommes forts. Mkhitaryan, pas attaqué, peut foncer dans l'axe, trouver Dzeko dans la surface et exploiter le cafouillage qui suit, pour zigouiller Handanovic de près. Le pire des scénarios pour les poulains de Conte, qui se mettent à couler au milieu de terrain, dans le sillage de leur duo axial Gagliardini-Barella, tantôt maladroit, tantôt inoffensif dans l'entrejeu. Les entrées successives de Lukaku et Eriksen ne changeront rien au jeu proposé par les Lombards: apathiques offensivement, déficients techniquement, lesn'ont décidément pas grand chose dans le bide ce dimanche.Seule une énorme cagade de Spinazzola va finalement leur permettre de limiter la casse : le piston de la Roma s'essaie à un dégagement à l'aveugle dans sa surface et dégomme les gambettes de Moses en lieu et place du ballon. Lukaku transforme le penalty qui suit et less'en vont dégoter un nul quasi inespéré, au regard de leur second acte amorphe. Pas de quoi bouleverser le classement et le suspense de la Serie A : si la Juve l'emporte ce lundi face à la Lazio, elle comptera désormais huit points d'avance sur son dauphin