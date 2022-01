La Roma retrouve des couleurs face à Cagliari

Rome (4-2-3-1) : Rui Patrício - Maitland-Niles (Keramitsis, 90e+4), Mancini, Kumbulla, Viña - Veretout (Bove, 90e+4), Sergio Oliveira - Zaniolo (Karsdorp, 85e), Mkhitaryan, Afena-Gyan (Shomurodov, 75e) - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.



Cagliari (3-5-2) : Cragno - Altare (Gagliano, 88e), Goldaniga, Carboni - Zappa, Marin, Deiola, Pereiro (Nández, 69e), Dalbert (Lykogiánnis, 80e) - Pavoletti, João Pedro. Entraîneur : Walter Mazzarri.

Ça y est, le cauchemar est fini pour les Romains.C'est une Roma traumatisée par la défaite face à la Juventus, la semaine dernière , qui se présente devant les 5000 spectateurs présents au Stadio Olimpico. Mourinho a donc à cœur de se relancer, mais gare à l'adversaire : derrière sa dix-huitième place, Cagliari cache une série de deux victoires en Serie A, alors que lesn'ont pas ramené de points en 2022. Au coup d'envoi, l'esprit est le bon côté romain : omniprésents dans le camp adverse, ils se voient refuser, après consultation de la VAR, un penalty sur un tacle appuyé de Carboni sur Zaniolo (4). Ce n'est que partie remise pour les Romains, et Sergio Oliveira, qui tente sa chance avec une frappe contrée de la main de Dalbert dans la surface, transforme le penalty sans trembler. Pas mal, pour un premier match.Pauvre en occasions franches, cette partie l'aura moins été en mauvais gestes. Parmi les sept biscottes distribuées au cours de la partie, il est possible de retenir le tacle de Mancini qui envoie João Pedro dire bonjour aux panneaux publicitaires (39) et celui d'Afena-Gyan, pas très en jambes, sauf pour les laisser traîner sur le visage de Cragno (58). Petit à petit délaissé, le spectacle footballistique laisse sa place à une bataille littérale au milieu de terrain entre tacles grossiers et coups de pied non maîtrisés. Qu'importe pour la Roma, qui réussit sa mission du jour et se rapproche de la première place européenne au sixième rang devant sa colocataire, la Lazio.Les, quant à eux, restent bien installés dans la zone rouge.