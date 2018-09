La Roma respire, Naples torpille Parme et la Juve fait le boulot

13

AS Roma (4-2-3-1) : Olsen - Santon, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Nzonzi - Under, Pastore, El Shaarawy - Schick. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Frosinone (3-5-2) : Sportiello - Goldaniga, Ariaudo, Capuano - Zampano, Chisbah, Crisetig, Cassata, Beghetto - Ciano, Pinamonti. Entraîneur : Moreno Longo.

Udinese (4-3-3) :Scuffet - Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir - Fofana, Madragora, Barak - Machis, Lasagna, De Paul. Entraîneur : Julio Velázquez.



SS Lazio (3-5-2) : Strakosha - Wallace, Acerbi, Luiz Felipe - Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulić - Correa, Caicedo. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2) : Perin - Barzagli, Bonucci, Benatia - Cuadrado, Pjanić, Bentancur, Matuidi, Cancelo - Dybala, Ronaldo. Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Bologne (3-5-2) : Skorupski - Calabresi, Paz, Danilo - Krejčí, Nagy, Džemaili, M’Baye, Dijks - Falcinelli, Destro. Entraîneur : Filippo Inzaghi.

Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Parme (4-3-3) : Sepe - Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Gobbi - Deiola, Stulac, Barillà - Di Gaudio, Inglese, Ciciretti. Entraîneur : Roberto D'Aversa.

Sans succès en Serie A depuis la première journée, la Louve peut enfin souffler. Une praline d'Under dès la deuxième minute et tout va déjà mieux. Notamment le moral de Javier Pastore , qui signe une sublime déviation derrière son pied d'appui pour planter la seconde banderille des siens. Frosinone est dans le coaltar, et El Shaarawy, bien servi par Under, ne se gène pas pour victimiser le promu en marquant à deux mètres de la cage. Kolarov n'a dès lors plus qu'à essuyer l'assiette en toute fin de match. Succès important pour les, qui sortent enfin un peu la tête de l'eau avant le derby de Rome, ce samedi.Décidément bien dans ses baskets, la Lazio a empoché son quatrième succès de rang en championnat. Confrontés à une coriace équipe de l' Udinese , lesd'Inzaghi ont fait le boulot en deux temps à la Dacia Arena. Acerbi plante un but de rapace à l'heure de jeu pour ouvrir le bal, avant que Joaquín Correa ne fasse danser à lui tout seul la défense frioulane. L'Argentin enchaîne feinte de corps, crochet intérieur et frappe du plat du pied pour doubler la mise. Lesréagiront bien par Bram Nuytinck , qui plante le but de la soirée d'un fantastique retourné acrobatique, mais leur réveil sera trop tardif. Tout continue donc de planer pour les, qui montent sur le podium de la Serie A.Une promenade de santé de plus pour les, qui ont étouffé de bout en bout les poulains de Pippo Inzaghi. Pas au top du hip-hop en ce moment du côté de la Juve Paulo Dybala décide pourtant de s'installer d'entrée aux platines pour ambiancer la soirée. L'Argentin inscrit une reprise acrobatique, à la suite d'une reprise de Matuidi détournée par Skorupski. Le Français ne va cependant pas attendre longtemps pour y aller lui aussi de son but, puisqu'il envoie une jolie frappe sous la barre, quatre minutes après l'ouverture du score. C'est tout et ça suffit pour la Vieille Dame, qui enquille sa sixième victoire en autant de matchs de Serie A.Du gâteau pour les, qui n'ont pas laissé une miette à croquer aux Parmesans. Et ce dès l'entame de match, où Lorenzo Insigne décide de changer de registre. Apparemment lassé de n'inscrire que des frappes en lucarne, l'Italien s'offre pour une fois un pion un peu moche, en deux temps et à bout portant, après avoir profité d'un bon travail de Milik. Mais comme Lorenzo est un type poli, il rend la pareille à son attaquant en début de seconde période : bien servi par l'ailier, le Polonais se fait plaisir en envoyant un énorme caramel dans les filets de Sepe. Avant de s'offrir même un doublé en toute fin de rencontre. Suffisant pour boucler l'affaire et gonfler le torse, avant de se déplacer à Turin pour le choc qui se profile samedi prochain face à la Juve.