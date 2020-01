La Roma regarde la Lazio dans les yeux

Ultra-dominateurs et mieux organisés, les Giallorossi ont mis fin à la série de onze victoires de rang de la Lazio en Serie A en tenant en échec l'équipe de Simone Inzaghi (1-1). Un nul qui laisse pourtant un goût amer aux coéquipiers d'Edin Džeko, buteur, qui auraient pu espérer mieux sans une incroyable erreur de leur gardien sur l'égalisation de Francesco Acerbi pour les Laziali.

21

Pas de Pau pour la Roma

Strakosha se rattrape

Roma (4-3-3) : Pau Lopez - Santon (Kolarov, 82e, Mancini, Smalling, Spinazzola - Veretout, Cristante, Pellegrini (Pastore, 89e) - Under, Kluivert (Perotti, 81e), Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Lazio (3-5-2) : Strakosha - Felipe (Patric, 45e), Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković, Leiva, Luis Alberto (Parolo, 71e), Lulić - Correa (Caicedo, 76e), Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Cela devait être un choc au sommet. Un derby explosif entre une Lazio, sur une belle série de onze victoires de rang en Serie A, et une Roma quatrième et surtout prête à renverser sa sœur jumelle. Il n’en a rien été. En grande partie à cause des, hors du coup du début à la fin, qui peuvent s’estimer heureux de ne pas voir leur belle période se terminer sur un revers. Mais bien sur un nul, grâce à une énorme erreur de Pau López, qui fera office de seule satisfaction pour Simone Inzaghi et sa troupe.Dans un stadio Olimpico en fusion, c’est bien la Roma qui donne le tempo d’entrée. Le pressing haut du 4-3-3 mis en place par Paulo Fonseca force une Lazio timorée à défendre et surtout à camper dans sa moitié de terrain. Sans concéder d’occasion franche durant les vingt premières minutes, jusqu’à cette ouverture de Bryan Cristante. Le ballon, déposé entre les deux centraux, permet à Edin Džeko de profiter d’une sortie ratée de Thomas Strakosha pour faire exploser la Curva Sud (26).La Lazio est sonnée, et n’est pas loin dans la minute de prendre une deuxième mandale en pleine poire. Mais ni Ünder ni Džeko, de près puis de la tête, ne parviennent à faire le break. Lesont le match en mains, mais vont inexplicablement relancer leurs adversaires sur une bévue de Pau López. Sur un corner anodin, le portier espagnol rate son intervention, remet en jeu un ballon qui filait en sortie de but, et offre sur un plateau le soin – avec l’aide de Chris Smalling - à Francesco Acerbi d’égaliser (34). La seule et unique occasion desen première période, qui seront tout heureux de rentrer aux vestiaires en vie après une frappe pure de Lorenzo Pellegrini repoussée par le montant gauche de Strakosha. La définition même du hold-up.Le second acte repart sur le même rythme, toujours avec une Roma plus volontaire et mieux organisée. Sur un centre de Leonardo Spinazzola, Jordan Veretout manque de faire bouger le tableau d'affichage. Quelques minutes plus tard, Justin Kluivert croit obtenir un penalty, mais la VAR éteint rapidement et logiquement ses espoirs. En face, les coéquipiers de Ciro Immobile sont toujours aussi brouillons et inoffensifs, excepté ce rush dévastateur côté gauche de Joaquín Correa qui ne donne rien.Il faut attendre une nouvelle erreur de main, de Strakosha cette fois, Džeko trouvant sur sa route le visage du gardien albanais qui se rattrape comme il peut. Paulo Fonseca lance ses dernières forces dans la bataille, Milinković-Savić allume une dernière banderille qui passe à côté. 1-1 score final, un nul qui n'arrange personne et qui fait les affaires de la Juve, de l'Inter ou même de l'Atalanta.