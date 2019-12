La Roma passe en grelottant, Gladbach au tapis

Derniers frissons en poules de C3 et derniers qualifiés pour les 16es de finale : l'Istanbul Başakşehir a réussi l'exploit de braquer et d'éliminer le Borussia Mönchengladbach (1-2) sur sa pelouse. L'une des seules surprises de la soirée. Le FC Porto s'est qualifié en faisant le spectacle contre Feyenoord (3-2) tandis que les Glasgow Rangers ont poinçonné leur ticket en neutralisant les Young Boys de Berne (1-1). Au rayon des cadors déjà qualifés, l'AS Rome s'est fait secouer chez elle par Wolfsberger (2-2), Manchester United s'est fait plaisir contre Alkmaar (4-0), alors que Diogo Jota a réussi le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la C3 avec Wolverhampton contre Beşiktaş (4-0). C'est aussi la fête à Braga et Ludogorets, qui rallient les 16es au milieu des grands.

17

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Les qualifiés des 6 derniers groupes

Qui pouvait s'attendre à une première période à moins de 6 buts entre les flamboyants Dragons de Porto et Feyenoord ? Personne, sauf qu'un deuxième acte du même acabit n'aurait pas été de trop. Qu'à cela ne tienne, Portugais et Néerlandais ont fait le show avant la pause avec cinq buts de haute volée, avant que les locaux ne gèrent le résultat et la qualif'. Sergio Conceição te salue, Dick Advocaat.Redorer le blason du foot belge sur la scène européenne. C'était la tâche à l'ordre du jour pour La Gantoise après que Genk et le FC Bruges ont fait chou blanc en C1. Mission accomplie : en signant une ultime victoire contre Oleksandriïa, le club de Gant a sécurisé la première place de son groupe et s'offrira du même coup un 16de finale abordable. Inutile de préciser qui a encore été l'un des artisans principaux de cette campagne fructueuse : Laurent Depoître, football-ingénieur impossible à arrêter lorsqu'il est en confiance. En témoigne son contrôle le plus long du monde réussi pour signer le premier but du match, et sa positive attitude « au bon endroit au bon moment » pour y aller de son doublé.Faute de séduire par ses prétendus talents, la Ligue 1 préfère faire sa promotion en C3. Surtout quand il y a de l'enjeu et quand ça pète, comme lors de la rencontre capitale entre Mönchengladbach et l'Istanbul Başakşehir. Marcus Thuram pour mettre les « Poulains » devant, Gaël Clichy à la passe pour permettre à Kahveci de remettre les compteurs à égalité, et enfin Enzo Crivelli, buteur héroïque dans le temps additionnel pour catapulter son équipe à la première place du groupe et éliminer sa victime du soir. Oui, le leader de Bundesliga n'est même pas foutu de faire sa loi en C3, mais quoi de plus logique quand on décide de se passer de son gri-gri Ramy Bensebaini ?Pour sa première participation en Coupe d'Europe, Wolfsberger n'avait manifestement qu'une seule ambition : emmerder les gros bras devant leur public. Mission on ne peut plus réussie pour sa première en Allemagne sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (0-4), mission à nouveau couronnée de succès sur le pré de l'AS Rome (2-2). Avec une petite nuance : la Louve se lamentera sûrement de la deuxième place de son groupe, alors que celle de leader lui tendait les bras, mais elle verra bien les 16de finale grâce à un grand Diego Perotti (buteur et passeur décisif ultra-généreux).Après avoir vu Manchester United envoyer son équipe de benjamins à Astana lors de la précédente journée, l'AZ Alkmaar s'attendait sûrement à flanquer une bonne leçon aux poussins des, déjà qualifiés. Un excès de confiance que les footeux du nord-ouest des Pays-Bas se sont ramassé en pleine figure. Et pour cause : Man U n'avait cette fois envoyé que son équipe B, et celle-ci avait manifestement des choses à prouver. Le cocktail vieux briscards revanchards (Ashley Young, Juan Mata) - jeunes pousses aux dents longues (Mason Greenwood, époustouflant et auteur d'un doublé) était beaucoup trop chargé pour l'AZ, qui a tenu une mi-temps avant de se manger... quatre pions en 10 minutes. Pas grave, les deux équipes étaient déjà qualifiées.Et de quatre qui font dix-neuf ! L'UEFA y réfléchira peut-être à deux fois avant de renvoyer le champion du Kazakhstan servir deen C3. Ce n'est pas le Partizan Belgrade qui s'en plaindra, tout heureux d'offrir un dernier tour d'honneur européen à son public. Pas réputé pour son cosmopolitisme, le club de la capitale serbe en a profité pour soigner son attrait à l'international grâce à Soumah (Guinée), Sadiq (Nigeria) et Asano (Japon).1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.