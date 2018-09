La Roma marche sur la Lazio

Plus réalistes et supérieurs en seconde période, les Giallorossi ont logiquement dominé une Lazio à deux visages (3-1) pour s'adjuger le 171ème Derby della Capitale.

Pellegrini, joue-là comme Pastore

Fazio, l'homme aux deux visages

Roma (4-2-3-1) : Olsen - Santon, Manolas, Fazio, Kolarov - Nzonzi, De Rossi (Cristante, 73e) - Florenzi (Juan Jesus, 82e), Pastore (Pellegrini, 37e), El Shaarawy - Džeko. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Lazio (3-5-1-1) : Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Cáceres - Marušić, Parolo (Badelj, 53e), Lucas Leiva, Milinković-Savić, Lulić (Caicedo, 80e) - Luis Alberto (Correa, 53e) - Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Le moment que tout Rome attend. Celui qui, durant la semaine qui le précède, divise les romains de la ville et ceux de sa banlieue. Le refrain est connu de tous, petits comme grands : pour ce 171, seule la victoire comptait. Samedi après-midi, la Roma n'a pas toujours été impériale face à sa rivale, notamment en première période, où elle a subi une bonne partie du temps. Mais l'équipe de Di Francesco a su patienter et marquer lorsqu'elle en a eu l'occasion, au contraire d'une Lazio qui s'est progressivement éteinte malgré l'égalisation d'Immobile à vingt-cinq minutes de la fin.Dans un Stadio Olimpico quasi-plein et qui offre une température estivale appréciée par ses hôtes,etpénètrent dans l'antre pour en découdre jusqu'à ce qu'une seule des deux formations n'en ressortent avec la couronne de Rome. Pourtant, dans les travées de l'enceinte romaine, l'ambiance est plutôt à la fête. Si la Curva Nord laziale est plutôt calme, la Sud de la Roma est en fête, entonnant notamment des chants sur l'air de «» . Côté terrain, Inzaghi tombe rapidement le vestonn même si ce sont sesqui rentrent le mieux dans leur affiche, obligeant la Louve à défendre près de sa tanière. Au quart d'heure de jeu, Marušić, puis Immobile sur corner, sont contrés par une défense romaine acculée sur ses cages (18).Les coéquipiers de Džeko n'ont alors pas le choix choix : il faut s'appuyer sur la vitesse d'El Shaarawy en contre pour se montrer dangereux, même si l'international bosnien puis Pastore se montrent eux aussi menaçant sur la cage de Strakosha (22, 24). La Roma joue plus haut mais va vite déchanter lorsque le mollet de Pastore abandonne son propriétaire (37), obligeant l'ancien du PSG à laisser sa place à Pellegrini. Juste avant la pause sur un ballon à priori anodin, Luiz Felipe et Strakosha se télescopent à cause d'El Shaarawy, Pellegrini qui traînait là talonne et débloque la situation comme aurait pu le faire(1-0, 45).La Roma mène donc presque miraculeusement à la pause, sans savoir encore qu'elle va être trahi par la maladresse de Fazio. Suite à un contrôle plus que grossier, le défenseur argentin concède à Immobile une occasion inespérée d'égaliser (1-1, 66). La Curva Nord chante à la gloire de Ciro, le temps seulement d'une chanson. C'est le serbe Kolarov, dans son exercice favori à vingt-mètres suite à une faute de Badelj, qui redonne à la Louve son avantage deux cent quarante secondes après l'avoir laissé filer (2-1, 71). Histoire de ne pas être le seul vilain petit canard du jour, Fazio se rattrape à cinq minutes du terme et enfonce définitivement une Lazio passée à côté de sa deuxième période (3-1, 86). Le trentième derby de la carrière de De Rossi est donc heureux, la Roma recolle à un point de son frère ennemi et Di Francesco obtient une deuxième victoire consécutive qui permet à sa Roma de souffler.