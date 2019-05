La Roma freinée à Sassuolo

Sassuolo (4-3-1-2) : Consigli - Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio - Locatelli, Magnanelli, Duncan - Đuričić - Berardi, Boga. Entraîneur : De Zerbi.

Roma (4-2-3-1) : Mirante - Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov - Cristante, Nzonzi - Ünder, Zaniolo, El Shaarawy - Džeko. Entraîneur : Claudio Ranieri.

Cette fois, la stratégie Ranieri n'a pas fonctionné.Une semaine après avoir fait chuter la Juventus à domicile dans les dix dernières minutes, la Roma n'a pas su rééditer la même performance sur le terrain de Sassuolo pour le compte de la 37journée. Si elle s'est encore montrée solide et n'a pas pris de but, la Louve ne s'est pas montrée assez mordante et redoutable sur le plan offensif pour attraper les trois points.La preuve : sur une grosse vingtaine de tentatives, les visiteurs n'en ont cadrées que quatre (contre deux sur 17 pour les locaux) ! Laissant la balle à l'adversaire (environ 60-40) et agressifs (trois cartons jaunes), les Romains doivent donc se contenter d'un résultat nul sans tremblement de filet et d'un seul point. Une bien mauvaise affaire dans sa quête de Ligue des Champions : l' Inter et l' Atalanta , troisième et quatrième, sont respectivement à trois et deux points... avec un match supplémentaire à jouer, alors qu'il ne reste qu'une journée pour la Louve.Laquelle pourrait donc dire adieu à la C1 dès dimanche.