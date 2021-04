La Roma freine l'Atalanta

Globalement dominée et sevrée d'occasions, la Roma n'a réussi à accrocher l'Atalanta que lorsque les Bergamasques se sont retrouvés à dix à la suite de l'expulsion de Gosens (1-1). Un nul décevant pour les Nerazzurri, qui stationnent à la troisième place de la Serie A.

Bergame conquérante

Cristante rédempteur

AS Roma (3-4-2-1) : Pau López - Mancini, Cristante, Ibáñez - Karsdorp, Villar (Pérez Sayol, 77e), Veretout, Calafiori (Peres, 46e) - Pellegrini, Mkhitaryan (Mayoral, 86e) - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Atalanta (3-4-2-1) : Gollini - Djimsiti, Romero, Palomino - Mæhle, De Roon, Freuler, Gosens - Iličić (Muriel, 59e), Malinovskyi (Pašalić, 59e) - Zapata (Toloi, 74e).Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Paulo Fonseca s'en contentera. Et tant pis pour l'ennui, tant pis pour le contenu, tant pis pour le spectacle, tant pis pour les amateurs de beau football. Comme souvent cette saison, sa Roma a plié. Galéré, même, face à une formation de l'Atalanta deux crans au-dessus à tous points de vue. Mais la Louve n'a jamais craqué. Elle a même profité de l'expulsion de Gosens pour égaliser, au bout d'une partie que la maîtrise technique de laa longtemps rendu enthousiasmante à regarder.Ce jeudi, il n'est pas exagéré de parler d'opposition de style. À ce petit jeu-là, c'est évidemment l'Atalanta - autrement plus colorée et joueuse - qui se veut la mieux fringuée. Dominée, la Roma ne peut que fermer les boutons de sa redingote en serrant les lignes derrière. En vain, les gars de Gasperini ne tardant pas à lui tailler un joli costard. Notamment grâce à leur trio Iličić-Zapata-Malinovskyi, omniprésent devant. Après avoir plusieurs fois chauffé les gants de Pau López, les Bergamasques finissent par ouvrir logiquement le score quand Malinovskyi, servi par Gosens dans la surface, vient marquer en première intention. Dépassée et en manque cruelle de créativité, la Louve manque ensuite à plusieurs reprises d'encaisser un second pion face à dessupérieurs dans tous les compartiments du jeu.Portée disparue dans le premier acte, la Roma continue de se draper sous sa cape d'invisibilité ensuite. La faute en revient aussi à l'Atalanta, toujours aussi mobile et fluide collectivement. Freuler, à la conclusion d'un superbe mouvement puis Romero d'un tir du gauche flirtent à leur tour avec le cadre. Mais lamanque décidément d'un poil de réussite pour creuser son avantage. De réalisme aussi, alors que Muriel, lancé face à la cage par Zapata à l'heure de jeu, manque le but du break à bout portant. Mauvaise idée. Parce que Robin Gosens se prend dans la foulée un second jaune, synonyme de rouge. Et que Bryan Cristante a des fourmis dans les pattes. Seul aux 25 mètres, l'international italien allume Gollini d'un surpuissant tir ras de terre et égalise contre le cours du jeu. Bien payé pour les, qui accrochent un nul plutôt heureux et mettent fin à l'excellente série de l'Atalanta, qui restait sur cinq succès de rang en Serie A.