La Roma fait du sale à Florence

Fiorentina (3-5-2) : Dragowski - Milenkovic, Pezzella, Caceres - Lirola (Sottil, 83e), Pulgar, Badelj, Castrovilli (Eysseric, 83e), Dalbert - Boateng (Pedro, 66e), Vlahovic. Entraîneur : Vincenzo Montella.



AS Rome (4-2-3-1) : Lopez - Kolarov, Smalling, Mancini, Florenzi - Veretout, Diawara - Perotti (Mkhitaryan, 76e), Pellegrini (Under, 86e), Zaniolo (Spinazzola, 90e) - Dzeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Et voilà comment bien terminer l'année pour l'AS Rome.En déplacement au stade Artemio Franchi, les hommes de Paulo Fonseca ont fait le boulot contre une équipe de la Fiorentina pourtant mobilisée après son match nul obtenu contre l'Inter dans la semaine. Mais voilà, les Romains n'ont jamais laissé filer leur avantage au tableau d'affichage à partir du moment où Edin Dzeko a trouvé l'ouverture grâce à un beau travail de Lorenzo Pellegrini au préalable (19, 0-1). Dans la foulée, Aleksandr Kolarov double la mise sur coup franc et met les siens à l'abri d'un éventuel retour adverse (21, 0-2). Ce sera effectivement le cas, puisque Milan Badelj réduit l'écart avant la pause (34, 1-2).Mais au métier, La Louve fait le travail et prend ses distances peu avant l'entrée dans le dernier quart d'heure du match, Pellegrini ajoutant un but à sa formidable prestation du soir (73, 1-3). En contre-attaque, Nicolo Zaniolo ajoute un dernier pion pour transformer la victoireen claque (88, 1-4). Malgré tout, la Fiorentina ne baisse pas les bras et manque de trouver une deuxième fois le chemin des filets sur un coup franc de Dusan Vlahovic qui termine sa course sur la barre transversale.Et voilà la Roma qui recolle à un petit point de la Lazio, troisième avec un match en moins que son éternel rival.