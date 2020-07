La Roma étrille la Spal, l'Inter cale face à la Fio

Invaincue depuis quatre matchs, l'AS Roma avait pour objectif de ramener trois points de Ferrare afin de reprendre sa cinquième place au profit de l'AC Milan, à nouveau vainqueur ce mardi sur la pelouse de Sassuolo (1-2). Un challenge facilement relevé par les joueurs de Paulo Fonseca, même si après l'ouverture du score rapide de Kalinić, les Romains ont cédé suite à un centre repris par Cerri. Mais face à une défense de la Spal aux abonnés absents, le doute ne se sera pas installé bien longtemps. Avant la pause, Carles Pérez redonne l'avantage aux siens en inscrivant son tout premier but de la saison en Serie A, suite à une perte de balle stupide de la défense locale. Et après l'entracte, un pion de Kolarov et un doublé de Bruno Peres finiront d'achever l'équipe de Luigi Di Bagio, officiellement reléguée à l'étage inférieur depuis ce week-end. De leur côté, lesont encore trois matchs pour distancer l'AC Milan, et se qualifier directement pour la Ligue Europa.Même combat ou presque du côté de l'Inter, dans l'obligation de glaner trois points ce mercredi soir afin de reprendre sa place de dauphin au nez et à la barbe de l'Atalanta. Mais entre manque de frisson offensif, et un réalisme proche du néant, le résultat n'a pas été au rendez-vous. Le portier de la, Terraciano, n'y est pas étranger puisqu'il a écoeuré Lukaku dès les premières minutes de la rencontre, et ses montants l'ont sauvé à deux reprises. Moins inspirés offensivement en deuxième mi-temps, lesont bien failli se faire retourner par la Fiorentina, mais Castrovili et Lirola ont buté sur Handanovič. Solide, le portier slovène permet à l'Inter de ne pas perdre de point. Insuffisant malgré tout pour doubler l'Atalanta, qui reste deuxième de Serie A, avec une seule petite unité d'avance.Dans les autres rencontres de la soirée, le derby de la lanterne a été remporté par le Genoa, premier non-relégable de Serie A. Ce succès de prestige s'est construit grâce à Criscito, buteur sur penalty, puis Lerager, qui a offert la victoire aux siens après s'être vu refusé un but juste avant la pause. Ces trois points ne permettent pas aux joueurs de Davide Nicola d'être maintenus, car dans le même temps, Lecce a vaincu Brescia sans trembler, restant à quatre points du Genoa, et reléguant au passage officiellement son adversaire du soir. Enfin, le Torino et l'Hellas n'ont pas réussi à se départager, la faute à deux anciens internationaux italiens : Zaza et Borini.