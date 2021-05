La Roma étrille Crotone

2

Roma (4-2-3-1) : Fuzato - Karsdorp, Kumbulla, Ibañez (Juan Jesus, 46e), Reynolds (Santon, 59e) - Cristante (Zalewski, 80e), Darboe (Bove, 80e) - Pedro (Pastore, 67e), Mkhitaryan, Pellegrini - Mayoral. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Crotone (3-5-2) : Cordaz - Lisandro Magallán, Golemić, Djidji - Reca (Rispoli, 46e), Benali (Zanellato, 72e), Cigarini (Petriccione, 72e), Messias, Molina - Simy, Ounas (Rivière, 87e). Entraîneur : Serse Cosmi.

La Louve a trouvé sa proie.De retour à l'Olimpico après son élimination en demi-finales de Ligue Europa , la Roma a relevé la tête en s'imposant face à la lanterne rouge Crotone (5-0). Avant de quitter le navire en fin de saison, Paulo Fonseca a choisi de faire confiance à ses jeunes en titularisant Daniel Fuzato dans les buts, Bryan Reynolds en défense et Ebrima Darboe au milieu. Un choix intéressant, puisque les Romains se mettent vite en évidence. Lorenzo Pellegrini s’illustre en premier sur un coup franc puissant détourné par Alex Cordaz (10), avant qu'Henrikh Mkhitaryan ne fracasse le poteau d'une reprise de volée (16). Sans être inquiétés, lespoussent et voient Borja Mayoral trouver la barre transversale à la suite d'un ballon involontairement dévié de l'épaule (18). Malgré la supériorité technique et les opportunités en leur faveur, les joueurs de la capitale restent muets.Un mutisme vite balayé par Mayoral, qui ouvre le score juste après la pause. L'Espagnol, seul à l'entrée de la surface, est à la réception d'une passe en retrait de Mkhitaryan. Menés, les hommes de Serse Cosmi prennent un peu plus de risques et sont même proches d'égaliser par l'intermédiaire de Junior Messias, mais sa tête passe de peu à côté (54). Simy, à la recherche de son vingtième but de la saison , inquiète également Fuzato de loin, sans succès (56). La Roma reprend alors sa marche en avant, et creuse l'écart coup sur coup. Pellegrini marque d'abord d'un plat du pied après un magnifique contrôle en porte-manteau, puis s'offre un doublé d'un tir enroulé. Mkhitaryan, altruiste durant toute la rencontre, est finalement récompensé en reprenant un service de Rick Karsdorp. À quelques secondes de la fin, Mayoral répond à Pellegrini en y allant également de son doubléEn attendant de voir Mourinho en Conference League.