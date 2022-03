La Roma éteint l'Atalanta

Roma (3-4-1-2) : Rui Patrício - Mancini, Smalling, Kumbulla - Karsdorp (Ibañez, 84e), Mkhitaryan, Cristante, Zalewski (Viña, 62e) - Pellegrini (S. Oliveira, 84e) - Zaniolo (Veretout, 75e), Abraham (Afena-Gyan, 84e). Entraîneur : José Mourinho.



Atalanta (4-2-3-1) : Musso - Hateboer, Demiral, Palomino (Djimsiti, 82e), Zappacosta (G. Pezzella, 21e) - De Roon, Freuler - Pessina (Boga, 60e), Koopmeiners (Malinovskyi, 60e), Pašalić (Muriel, 46e) - Al. Miranchuk. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

José Luis Palomino a eu beau lustrer le pré de l'Olimpico avec ses tacles glissés, la Roma a pris le meilleur sur l'Atalanta (1-0) et peut encore rêver de Ligue des champions.Alors que les équipes du championnat ukrainien ont récemment été invitées à venir finir leur saison dans la Botte, on peut se demander si un Oleksandriya-Inhulets inopiné ne serait pas du même acabit que ce duel entre le quatrième et le cinquième de Serie A, tant l'enjeu a gobé le jeu pleine bouche. L'entame de match de la Roma laisse pourtant augurer des lendemains qui chantent, lorsque Musso s'arrache pour sortir la tête de Mancini (3). Mais le calme s'abat vite sur la Ville éternelle, en dépit de quelques prises de bec intempestives et interventions limites.Finalement, la perte de balle de Pašalić est taxée par Abraham. Une longue ouverture de Karsdorp pour Zaniolo, un contrôle total régal, et un jeu de corps habile de la pointe britannique plus tard, voilà que la Louve prend les commandes. Pour ne jamais les lâcher. Inoffensive en première mi-temps, l'Atalanta monopolise progressivement la sphère, mais peine à compter également après l'entracte. Seul Freuler, en combinant en une touche avec Koopmeiners, parvient à briser la léthargie de Rui Patrício (52).Pragmatique et rigoureuse. Pas de doute, Mourinho est derrière cette Roma-là.