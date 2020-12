La Roma et Sassuolo font le boulot, l'Atalanta et le Napoli calent

Face à Cagliari à domicile, la Roma a confirmé qu'il faudra compter avec elle cette saison en s'imposant (3-1) notamment grâce à un pion d'Edin Džeko. Derrière elle, Sassuolo termine bien l'année en allant gagner sur la pelouse de la Sampdoria (2-3). Une soirée pas aussi belle pour l'Atalanta, rattrapée sur la pelouse de Bologne (2-2), ainsi que pour le Napoli qui arrache un malheureux point dans le temps additionnel face au Torino (1-1).

Les autres résultats de la soirée

Après deux rencontres sans succès face à la Fio et au leader milanais, Sassuolo a renoué avec le succès à Gênes, face à la Sampdoria (2-3) au terme d'un match explosif. Tout commence vite et fort, d'entrée, lorsque Jérémie Boga intercepte une mauvaise relance de Lorenzo Tonelli. Le ballon arrive jusqu'à Francesco Caputo qui glisse celui-ci à Junior Traorè pour l'ouverture du score. Sassuolo est devant, tremble peu, mais va flancher au retour des vestiaires face à une frappe contrée de l'inusable Fabio Quagliarella. Le début de la foire : Sassuolo devient euphorique et va inscrire deux buts en deux minutes grâce à Caputopuis Domenico Berardi. La réduction du score de Keita Baldé sur un corner d'Antonio Candrevane changera rien, d'autant que l'ancien Monégasque sera même expulsé pour un méchant tacle par derrière. Résultat des courses, Sassuolo passera les fêtes de Noël au pied du podium, à la quatrième place. Joli.Le Napoli peut remercier son capitaine. Longtemps menés et sans réussir à trouver la solution face à un Torino accrocheur et devant grâce à un pion d'Armando Izzo sur corner, lespeuvent remercier une frappe splendide de leur capitaine dans le temps additionnelpour éviter à la bande à Gattuso une cinquième défaite cette saison. Le club d'Aurelio de Laurentiis termine cinquième cette année 2020, mais devant la Juve qu'il affrontera en match en retard au début du mois de janvier. Alléchant.Humiliée sur la pelouse de l'Atalanta (4-1) il y a trois jours, la Roma a repris sa marche en avant à domicile face à Cagliari (3-1). À la suite d'un bon débordement de Rick Karsdorp côté droit, Jordan Veretout dégaine une reprise avec rebond qui laisse Alessio Cragno sans voix. Longtemps, le portier sarde va d'ailleurs dégoûter les autres attaques romaines avant de voir, avec bonheur, João Pedro égaliser d'une belle frappe croisée au retour des vestiaires. Mais la Louve a de la ressource, et Edin Džeko, puis Gianluca Mancini sur un corner remisé par Chris Smallingmettent le club romain à l'abri. Fort heureusement, puisque dans le temps additionnel, João Pedro s'offre le doublé sur penalty. Cette saison, il faudra bel et bien compter sur la Roma jusqu'au bout.Luis Muriel était en forme ce mercredi soir à Bologne, et son doublé sur penaltypuis d'une frappe astucieuse en plein cœur de la surface des hommes de Siniša Mihajlovićen l'espace de deux minutes est là pour en témoigner. Mais en seconde période, Bologne se réveille, et Takehiro Tomiyasu sort de son chapeau un joli piqué devant Pierluigi Gollini, avant que Nehuén Paz ne fasse beaucoup de mal au second poteau pour priver lad'un succès importantissime. Car avec les contre-performances de la Juve, de la Lazio et du Napoli, l'Atalanta manque une belle occasion de recoller dans les hautes sphères du tableau.