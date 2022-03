La Roma et le Slavia passent en force, le PAOK et Feyenoord sereins

Les résultats :

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans inspiration, mais réaliste à l'aller (0-1), la Roma a arraché sa qualification dans les derniers instants contre le Vitesse, sur un nul (1-1). À trop vouloir jouer minimaliste, lesse sont fait surprendre, et de quelle manière : Eli Dasa au centre, Maximilian Wittek à la volée, lourde et puissante, dans le petit filet de Rui Patrício. Une rencontre fade, embellie par Tammy Abraham, à la réception d'une ultime remise de la tête de Rick Karsdorppour envoyer les Romains en quarts.Large vainqueur de LASK à domicile (4-1), le Slavia Prague n'a pas su récidiver à Linz en s'inclinant (4-3), mais en se qualifiant. À l'origine et à la conclusion d'un beau mouvement collectif, Peter Olayinka, trouvé en retrait par Ondřej Lingr, a ainsi mis les siens devant d'une reprise en lucarne. Revanchards, les Autrichiens sont tout de même parvenus à revenir dans la partie. Et c'est Philipp Wiesinger, au rebond d'un coup franc de Peter Michorl sur le poteau, qui a réussi à pousser (laborieusement) le cuir au fond. Pas de quoi perturber les Rouge et Blanc, en noir pour l'occasion. Sur la remise en jeu, Yira Sor a débordé pleine balle sur la droite avant de servir Alexander Bah à l'opposé, pour remettre son équipe devant. Passeur, Sor a transformé ses jambes de feu en celles de buteur, transperçant la défense adverse afin d'ajuster son face-à-face avec Alexander Schlager. À neuf contre onze, les Pragois craquent pourtant à la toute fin : en vue, Wiessinger sauvera l'honneur d'un missile flottant, suivi de l'égalisation d'Andreas Gruberet du but de la victoire d'Alexander Schmidt. Le Slavia a eu bien, bien chaud.Victorieux sur le plus petit des scores face à La Gantoise à l'aller (1-0), le PAOK a fait légèrement mieux au retour (1-2). Et les Grecs n'ont pas tardé à agrandir leur avantage par l'intermédiaire de José Crespo. Cafouillant leurs dégagements à la suite d'un corner, les Bleus ont en effet oublié le vétéran espagnol au second poteau, venu fusiller Davy Roef du droit. Dans l'obligation d'égaliser, Gand a poussé et a été récompensé à quelques minutes de la pause. Le joli centre de Matisse Samoise s'est figé sur la tête de Laurent Depoitre, trop vicieux pour Alexandros Paschalakis. Partis à l'abordage, lesont malheureusement failli dans leurs responsabilités défensives. De quoi voir Vieirinha combiner avec Douglas Augusto sur coup franc et le Brésilien faire plier Roef. Le PAOK poursuit sa route.En maîtrise à Belgrade devant le Partizan (2-5), le Feyenoord n'a pas laissé passer l'occasion ce jeudi soir (3-1). De Kuip n'a pas eu à s'inquiéter tant la domination de ses joueurs a été constante. C'est pourtant sur un but improbable que les hommes de Rotterdam ont pris l'avantage, voyant le coup franc de Jens Toornstra heurter le dos de son coéquipier Cyriel Dessers et finir au fond. Une ouverture du score suivie du break à l'entame du deuxième acte, œuvre de Reis Nelson, profitant du gros travail signé Guus Til. D'une tentative à l'entrée de la surface, Ricardo Gomes réduira la marque, ce à quoi a répondu Bryan Linssen à une minute du terme. Feyenoord solide.