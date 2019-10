La Roma et la Lazio freinées, l'Atalanta enchaîne

Face à Cagliari à domicile (1-1), la Roma n'a pas su trouver la solution pour mettre la pression sur Naples. Même constat pour la Lazio à Bologne (2-2), au terme d'un match à rebondissements qui a notamment vu Correa manquer un penalty dans les dernières minutes. Enfin, du côté de Bergame, l'Atalanta poursuit sa belle série en corrigeant Lecce (3-1) et s'installe plus que jamais dans le trio de tête.

Après son nul jeudi en Ligue Europa sur la pelouse de Wolfsberg, la Louve n'a pas non plus trouvé comment prendre le dessus face à Cagliari à l'Olimpico ce dimanche après-midi (1-1). Les Romains se compliquent rapidement la tâche d'entrée, lorsque Mancini touche le ballon de la main dans sa propre surface. Penalty logique, transformé sans problème par João Pedro qui place les Sardes en tête (26). La Roma réagit, et égalise même cinq minutes plus tard à peine sur un centre dévié dans ses propres filets par le pauvre Ceppitelli (31).Les joueurs de Paulo Fonseca poussent en seconde période pour faire la différence, mais tombent sur un Robin Olsen (prêté par la Roma) décisif, notamment face à Zaniolo (83). En toute fin de rencontre, l'entrant Kalinić pense trouver la faille. Mais son but est annulé, à la suite d'une faute sur Pisacane. Furieux lors du coup de sifflet final, Fonseca et l'un de ses adjoints seront exclus par l'arbitre. Car oui, ce nul est une bonne opération pour Cagliari et non pour le club de la capitale qui loupe l'occasion de mettre la pression sur Naples.Pour ses 110 ans, Bologne accueille la Lazio avec un maillot vert et surtout en présence de Siniša Mihajlović. Il faut dire que l'entraîneur de la capitale d'Émilie-Romagne et ancien joueur mythique de la Lazio ne voulait absolument pas rater la fête. À raison, car elle fut totale ce dimanche après-midi au Dall'Ara. C'est Orsolini qui ouvre les hostilités côté droit, dépose son vis-à-vis et offre un caviar à un Krejčí ouvrant le score pour Bologne (20). Réponse du tac au tac des: Lulić fait un petit numéro et sert Immobile, qui termine le travail d'une frappe sèche au premier poteau (23). Le match est enlevé, mais Bologne va reprendre les devants. Svanberg fait mal à l'arrière-garde romaine, et Palacio redonne l'avantage aux locaux (31).Oui, mais voilà, Immobile ne l'entend de cette oreille. Et à la suite d'une accélération de Luis Alberto, le buteur de 29 ans croise sa frappe du gauche pour inscrire son septième but de la saison (40). Bologne et la Lazio sont à égalité parfaite, et poursuivent leur quête commune de l'équilibre. Lorsque Leiva récolte deux jaunes en dix minutes et laisse la Lazio à dix, Medel prend lui un rouge direct pour avoir empêché Correa d'aller seul au but et ramène les deux formations à dix contre dix. En fin de rencontre, le milieu offensif de la Lazio perd un duel important face à Skorupski (83) et envoie surtout un penalty sur la barre à trois minutes du terme (87). Frustrant.Les travaux avancent bien, du côté du stade Atleti Azzurri de Bergame. Et la nouvelle Curva Nord Pisani, plus proche du terrain, a été inaugurée avec brio par les hommes de Gasperini face à Lecce. Si ses débuts en Ligue des champions sont compliqués, lacartonne en championnat et c'est Zapata qui allume Gabriel le premier d'une frappe puissante (35).La meilleure attaque de Serie A ne s'arrête pas là, puisque Gómez (40) puis Gosens (56) y vont aussi de leur petite fantaisie. La réalisation tardive de Lucioni (86) sauve l'honneur de Lecce, mais n'empêche pas la bande de Gasperini d'enchaîner un troisième succès de rang en championnat. Et de rejoindre provisoirement la Juventus avec seize points au compteur, avant le déplacement des Turinois à San Siro ce dimanche soir.