La Roma entoile la Juve

Assoupie en première période et menée par une Roma létale en contre, la Juve, pourtant réduite à dix suite à l'expulsion de Rabiot, a su limiter les dégâts, en arrachant le nul (2-2) grâce à un pion salvateur de Ronaldo.

Problèmes en formation

Air Force Ronaldo

Mirante - Mancini, Ibanez, Kumbulla - Santon (Bruno Peres, 69e), Pellegrini (Diawara, 72e), Veretout, Spinazzola - Pedro, Mkhitaryan - Dzeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado - Rabiot, Mckennie (Arthur, 58e), Kulusevski (Frabotta, 85e), Ramsey (Bentancur, 69e) - Morata (Douglas Costa, 58e), Ronaldo. Entraîneur : Andrea Pirlo.

Parfois, un score peut avoir quelque chose de trompeur. Si on a vu quatre pions marqués à l'Olimpico, la Juve, tactiquement fragile, n'aura pas impressionné. La Roma, létale en contre, mais en supériorité numérique une bonne partie de la seconde période, aura déçu de par ses excès de frilosité. Moralité ? On ne s'est pas ennuyé, mais on ne s'est jamais enthousiasmé, au bout d'un sommet de la Serie A qu'on espérait plus escarpé.Malgré la prometteuse entame de saison des siens face à la Sampdoria la semaine dernière , Andrea Pirlo fait bizarrement le choix de repasser à quatre derrière. La Juve, disposée dans une formation en 4-4-2, semble tout de suite accuser le coup : Cuadrado zone bien trop bas sur le pré, Ramsey se dessèche sur son coté gauche et Bonucci, qu'on sait bien plus à l'aise dans une défense à trois, n'ose pas la moindre passe verticale pour ses attaquants. Pas brillante mais beaucoup mieux en place, la Roma prend ses aises, dans le sillage d'un Spinazzola intenable sur son coté gauche. C'est néanmoins Mkhitaryan qui est d'abord tout prêt d'ouvrir la marque: lancé en contre, l'Arménien efface Bonucci dans la surface mais gâche son face à face, qu'il envoie au chaud dans la niche de Szczesny. Pas grave : Rabiot a les mains baladeuses ce dimanche et contre du bras un tir de Veretout à la demi-heure de jeu. Penalty. L'ex Stéphanois se fait justice lui-même et la Vieille Dame se retrouve assez logiquement menée.Heureusement pour les, Spinazzola a la drôle d'idée de laisser trainer ses pognes dans la surface, pour contrer une passe de Ronaldo. Le Portugais transforme le penalty qui suit et la Juve recolle au score. Problème: les Piémontais continuent ensuite de tout faire à l'envers. Bien aidé par une énorme absence défensive des, Mkhitaryan peut lancer Veretout dans la surface, qui double la mise pour les, juste avant la pause.Notoirement plombée par son système, la Vieille Dame attaque le second acte en 3-5-2, avec Cuadrado un cran plus haut et Ramsey replacé dans une position plus axiale. Le jeu de la Juve y gagne en verticalité, alors que Ronaldo, à la conclusion d'une action initiée par Ramsey, cochonne l'égalisation, en écrasant une volée du droit dans la surface. Mais c'est encore la Roma qui se procure l'occasion la plus nette par Dzeko. Trouvé par Spinazzola au point de penalty, le Bosnien se débarrasse de Cuadrado, mais écrase son tir enchainé sur le poteau. La Juve semble s'empétrer dans la toile romaine et Adrien Rabiot tombe définitivement dans le piège, en découpant Mkhitaryan. Le Français se chope son second jaune synonyme de rouge et doit laisser à dix ses équipiers.Etrangement, la Roma ne se bouge pas le popotin pour appuyer sur l'accélérateur et Cristiano Ronaldo ne va pas se gêner pour la punir de son minimalisme : bien servi par un centre bombé de Danilo, le Portugais survole Bruno Peres et crucifie Mirante de la tête, à bout portant. Suffisant pour permettre à la Juve de se dégoter un match nul à l'Olimpico. Les poulains de Pirlo s'en satisferont, et peuvent se projeter sur le choc qui les attend la semaine prochaine, face au Napoli.