La Roma enfonce Milan

AS Rome (4-1-4-1) : P.López - Kolarov, Fazio, Smalling, Spinazzola (Cetin, 77e) - Mancini - Perotti (Antonucci, 53e), Veretout, Pastore, Zaniolo (Santon, 83e) - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Milan AC (4-3-3) : Donnarumma - Hernández, Musacchio, Romagnoli, Conti (Calabria, 52e) - Biglia (Bennacer, 72e), Kessié, Paquetà - Suso, Leão, Çalhanoğlu. Entraîneur : Stefano Pioli.

Le chant de La Louve.Dans son Olimpico, l'AS Rome souhaitait recoller au quatuor de tête en s'imposant à domicile contre l'AC Milan. Déjà largués à la douzième place après huit journées, les Lombards, eux, partaient aussi dans l'optique de ramener trois points de la capitale : Rafael Leão tente alors une première frappe du gauche, mais Pau López détourne le tir de l'ancien lillois. En contrepartie, la Roma monte progressivement en puissance et prend une première fois la mesure de son adversaire sur un corner frappé par Jordan Veretout. Prolongé au deuxième poteau, le centre du Français est repris de la tête par Edin Džeko, qui ne laisse aucune chance à Gianluigi Donnarumma (38, 1-0). Dans la foulée, Javier Pastore est tout proche de marquer le deuxième but romain mais Donnarumma remporte son duel face à l'Argentin pour laisser la maison milanaise avec un seul but de retard à la pause.Sur sa lancée, la formationsouhaite marquer un deuxième but pour se mettre définitivement à l'abri. Aleksandr Kolarov voit son coup franc dévié par le mur et frôler le poteau, quand Chris Smalling assène un coup de tête atomique à côté du but. Un temps mise sous pression après l'égalisation de Théo Hernández (55, 1-1), la Louve resurgit grâce à son phénomène Nicoló Zaniolo, auteur d'un bel enroulé du pied gauche qui prend Donnarumma à contre-pied (58, 2-1). En fin de match, la Roma aura plusieurs fois l'occasion d'enfoncer le clou, mais Donnarumma va garder l'espoirintact jusqu'au coup de sifflet final. En vain.