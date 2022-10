La Roma endort la Sampdoria

Sampdoria (4-4-2) : Audero - Berzsynski, Ferrari, Colley, Augello (Murru, 46e) - Leris (Pussetto, 46e), Rincón (Verre, 59e), Villar, Đuričić - Gabbiadini (Quagliarella, 59e), Caputo. Entraîneur : Dejan Stanković.



Roma (3-4-2-1) : Patrício - Mancini, Smalling, Ibañez - Zalewski (Karsdorp, 84e), Cristante, Camara (Matić, 68e), El Shaarawy (Spinazzola, 74e) - Pellegrini - Belotti (Bove, 84e), Abraham (Zaniolo, 68e). Entraîneur : José Mourinho.

Un penalty et au lit.Les retardataires au stade Luigi Ferraris peuvent regretter d'avoir loupé un but, mais pas du jeu. Marquée par presque rien à part la faute de main de Ferrari dans la surface, la première mi-temps a au moins été l'occasion pour la Roma de prendre l'avantage. Pellegrini, d'une frappe chirurgicale dans la lucarne gauche d'Audero, transforme le penalty et donne un avantage confortable aux. Il en manque beaucoup pour que la partie s'emballe : devant, la doublette Abraham-Belotti déçoit. Et du côté de la Samp', les vieux démons du début de saison ne sont pas encore miraculeusement effacés par l'arrivée de Stanković sur le banc.L'entrée de Zaniolo, un peu après l'heure de jeu, aurait pu réveiller les troupes romaines. Mais l'Italien a tendance à pêcher dans le dernier geste : réactif sur une erreur défensive des, il ne cadre pas sa frappe et gâche l'occasion de tuer le match (75). Plus tard, son but inscrit en solo est signalé hors jeu (90+5). Rien de grave, car l'opposition n'est pas réellement menaçante. La première victoire en Serie A se fait encore un peu plus désirer pour les locaux, encore et toujours derniers. Les Romains se consolent d'une semaine décevante en Ligue Europa, après un nul face au Bétis, en remontant à la quatrième place de Serie A.Personne ne le dira mieux que la Roma ce soir : le plus important, c'est les trois points.