La Roma enchaîne face à la Fio

4

AS Roma (3-4-2-1) : López - Mancini, Smalling, Kolarov - Peres, Diawara (Cristante, 77e), Veretout, Spinazzola - Mkhitaryan (Pérez, 82e), Pellegrini (Zaniolo, 60e) - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.



Fiorentina (3-5-2) : Terracciano - Milenković, Pezzella, Cáceres - Chiesa (Venuti, 82e), Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola - Kouamé (Cutrone, 46e), Ribéry (Vlahović, 46e). Entraîneur : Giuseppe Iachini.

Au cours d'une partie dominée, la Roma a pris son temps pour battre la Fiorentina au Stadio Olimpico.Un succès – le cinquième en six matchs – obtenu grâce à deux penaltys de l'ancien Nantais Jordan Veretout. Dans un premier acte plus que tranquille – pour ne pas dire plus –, tout va s'accélérer dans le temps additionnel. Pol Lirola fauche Bruno Peres dans la surface des visiteurs, et Jordan Veretout vient venger son coéquipier aux onze mètres d'un contre-pied parfait (1-0, 45). Un but qui sonne comme un réveil, chez les Florentins : juste après l'engagement, Germán Pezzella trouve le montant droit de Pau López à la réception d'un coup franc lointain (45+1).Dominée et oppressée, lava alors faire preuve d'un réalisme glacial. Sur un corner botté par Erick Pulgar, Nikola Milenković vient placer une jolie tête croisée et égalise sur le premier tir cadré de son équipe (1-1, 54). Pas résignée, la Louve insiste pour forcer une deuxième fois le verrou violet, mais tombe sur un solide Pietro Terracciano. L'habituel portier remplaçant détourne d'abord un tir de Mkhitaryan sur son poteau (65), avant de claquer au-dessus de sa cage une lourde frappe de Zaniolo (68). Il ne pourra pourtant rien sur un deuxième penalty de Veretout, obtenu à l'issue d'une action totalement décousue (2-1, 87). À deux journées de la fin, le Français et ses partenaires restent ainsi solidement ancrés à la cinquième place avec quatre points d'avance sur leur premier poursuivant, l'AC Milan.La Louve continue de se goinfrer.