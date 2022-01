La Roma enchaîne à Empoli

Empoli (4-3-2-1) : Vicario - Marchizza (Viti, 42e), Ismajli, Tonelli, Fiamozzi - Zurkowski, Ricci, Bandinelli (Benassi, 81e) - Bajrami, Henderson (Cutrone, 81e) - Pinamonti. Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.



Rome (4-2-3-1) : Patrício - Mancini, Ibañez, Smalling, Karsdorp - Cristante, Sergio Oliveira - Mkhitaryan (Veretout, 75e), Maitland-Niles (Viña, 60e), Zaniolo (Afena-Gyan, 79e) - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Douze minutes. C'est ce qu'il aura fallu aux Romains pour planter quatre buts à Empoli, mené 4-0 à la pause et qui n'aura pas pu s'offrir une remontée légendaire pour arracher un point (2-4).Et pourtant, ce n'est pas la Roma qui a signé le premier frisson de cette partie. À la réception d'un corner, Bajrami a envoyé une mine en direction de la cage de Patrício, mais le ballon passe au-dessus. La Louve, qui jusque-là n'avait rien entrepris ou presque, va alors profiter des largesses défensives d'Empoli pour les assommer : par Abraham, d'abord, qui récupère une frappe trop écrasée de la recrue Sergio Oliveira, se retourne et crucifie Vicario. Puis par Mancini, qui reprend de la tête un corner de Sergio - encore - et double la mise. Omniprésent dans ce match, le Portugais va ensuite inscrire son deuxième but en deux matchs avec la Roma en reprenant un centre de Zaniolo du bout du pied. Un joli geste qui sera rapidement suivi du quatrième but romain, marqué par Zaniolo en contreLes promus repartent au vestiaire tête baissée, mais la relèvent dès l'entame de la seconde période, en sauvant l'honneur par l'intermédiaire de Pinamonti qui score après un enchaînement magnifique. Plus tard, la peur va même changer de camp un instant lorsque Bajrami laisse parler son talent et voit sa frappe trouver le chemin du but. La dynamique desva continuer et permettre aux locaux de mettre une grosse pression sur le camp romain, jusqu'à ce qu'elle s'essouffle pour permettre à José Mourinho de respirer. Lesrepassent à la sixième place devant la Fiorentina et la Lazio, leurs principales concurrentes dans la course à l'Europe. Cinq buts cet après-midi entre le Napoli et la Salernitana , six ici... Espérons que ce spectacle à l'italienne comporte un troisième acte, lors du choc de ce dimanche soir entre le Milan et la Juve.